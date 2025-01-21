شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر المصرى: وصول 900 شاحنة مساعدات إنسانية لغزة حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة أمال إمام، المدير التنفيذى للهلال الأحمر المصرى، إنه منذ بداية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة والتى كانت أمل لجميع العاملين فى المجال الإنسانى، هناك تدفق لتقديم المساعدات الإنسانية بشكل آمن.

وأضافت أمال إمام خلال مداخلة لبرنامج "الساعة 6"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أن الدبلوماسية والخارجية المصرية لعبت دورا كبيرا كى نكون أمام هذا المشهد التاريخى، لأن الشاحنات تصطف فى أمام معبر رفح البرى، حيث يتم دخول عدد كبير من المساعدات يوميا للقطاع عن طريق المعبر.

ولفتت أمال إمام إلى أنه يتم تجهيز وتعبئة المساعدات الإنسانية بالشكل الصحيح ووضعها وترتيبها بالشكل الذى يسمح بعبورها من المعابر، وهى ملحمة كبيرة تتضافر بها جهود الهلال الأحمر المصرى مع المجتمع المدنى والسلطات المصرية.

وأوضحت أن المئات من الشاحنات عبرت إلى قطاع غزة، وهناك مئات أخرى ينتظرون العبور، لافتة إلى أن أكثر من 1500 شاحنة بدأت فى الدخول إلى القطاع منذ يوم الأحد ووصل بالفعل إلى القطاع من 800 إلى 900 شاحنة وهو أكبر عدد وصل لغزة نتيجة هذا الاتفاق.