شكرا لقرائتكم خبر عن نماذج استرشادية وإجاباتها لامتحان العلوم للشهادة الإعدادية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثيرٌ من طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة، عن نماذج استرشادية لامتحان مادة العلوم، تساعدهم على التدريب على شكل أسئلة امتحان الفصل الدراسي الأول.

وتسهيلًا على الطلاب، وفرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، نماذج استرشادية لامتحان مادة العلوم بإجاباتها، استعدادًا لعقده غدًا الأربعاء الموافق 22 يناير 2025، وذلك رابع أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأوضحت المديرية، أن النماذج الاسترشادية تقدم أسئلة متنوعة وشاملة، تغطي المنهج بأكمله وتعكس مستوى أسئلة الامتحانات الرسمية.

وأشارت إلى أنه تم إعداد النماذج وفق معايير دقيقة، لضمان استفادة الطالب من كل سؤال، وأسلوب علمي يساهم في تحسين القدرة على التحليل وحل المشكلات، مطالبة الطلاب بالتحضير والاستعداد الجيد للامتحان.

وشددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على منع اصطحاب أي أجهزة إلكترونية، سواء للطلاب أو الملاحظين، داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، لضمان نزاهة العملية الامتحانية ومنع أي محاولات غش.

وأوضحت المديرية، أن مجرد حيازة الهاتف المحمول داخل اللجان يؤدي إلى إلغاء المادة، بينما يؤدي استخدامه إلى إلغاء العام الدراسي بالكامل واعتبار الطالب راسبًا.

ونبهت المديرية، على ضرورة الالتزام الكامل بجميع التعليمات المتعلقة بتوزيع الأسئلة وتأمينها، ومتابعة أعمال المراقبة داخل اللجان لضمان النزاهة والشفافية.

وأكدت أن أي محاولات للإخلال بالنظام أو التلاعب سيتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المشددة، بما يضمن نزاهة الامتحانات وحماية حقوق الطلاب.