شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يمنع المتحولين جنسيا من الخدمة فى الجيش الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سلسلة من الأوامر التنفيذية، عشرات من الإجراءات التي اتخذت في عهد سلفه جو بايدن، بما في ذلك الأمر الذي سمح لأعضاء مجتمع المتحولين جنسيا بالخدمة في الجيش.

في حفل توقيع أمام أنصاره في كابيتول، ألغى ترامب الأمر التنفيذي 14004، الذى وقعه بايدن، في يناير 2021 الذي بموجبه تم السماح للمتحولين جنسياً بالخدمة في الجيش الأمريكي.

قال البيت الأبيض إنه ألغى سلسلة من الأوامر التنفيذية في عهد بايدن لأن الإدارة السابقة "رسخت ممارسات غير شعبية وتضخمية وغير قانونية وجذرية" في الحكومة الفيدرالية.

ومن بين الأوامر التنفيذية الأخرى في عهد بايدن التي ألغاها ترامب مبادرات التنوع في جميع أنحاء الحكومة الفيدرالية والإجراءات الرامية إلى منع التمييز على أساس الهوية الجنسية أو التوجه الجنسي.

وكان ترامب تعهد خلال حملته الانتخابية باستعادة الحظر المفروض على أفراد الخدمة المتحولين جنسياً في الجيش الأمريكي مرة أخرى. وانتقد مرشحه لمنصب وزير الدفاع، بيت هيجسيث، فكرة خدمة القوات المتحولة جنسياً.

وفي خطاب تنصيبه، قال ترامب أيضًا إنه سيعترف رسميًا بجنسين فقط، و يعد إجراء اليوم جزء من حملة أوسع نطاقًا على الأعضاء المتحولين جنسياً في القوات المسلحة من قبل الحزب الجمهوري.

في فترة ولايته الأولى في منصبه عام 2017، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة لن "تقبل أو تسمح" بعد الآن للأشخاص المتحولين جنسياً بالتواجد في الجيش، مشيرًا إلى التكاليف الطبية الهائلة والاضطرابات التي يتسببون بها، ودخل القرار حيز التنفيذ في 2019 ثم الغاه الرئيس السابق جو بايدن لتعود السياسة مرة اخري بعودة ترامب للبيت الأبيض.



