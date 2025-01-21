شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى: وصول 6 شاحنات محملة بالمساعدات الطبية العاجلة معبر رفح والان مع تفاصيل الخبر

في إطار التكاتف والتضامن العربي والإنساني، أعلن بنك الشفاء المصرى عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى، عن وصول 6 شاحنات محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية العاجلة في القافلة التاسعة إلى معبر رفح، وذلك لدعم الأشقاء في قطاع غزة وتخفيف معاناتهم في ظل الأزمة الإنسانية التي يعانون منها.

وأفاد عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بإن هذه الشاحنات هي جزء من الالتزام الثابت بتقديم الدعم الإنساني للأشقاء في غزة، وأن هذه المساعدات الطبية ستساهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء عن القطاع الصحي في غزة، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمرضى والجرحى.