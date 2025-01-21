شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تفقد وزيرا التنمية المحلية والتموين "بازار القاهرة" لمستلزمات الأسرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، فعاليات بازار القاهرة بمجمع السوق الحضارى بالحى العاشر فى مدينة نصر، بحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وعدد من قيادات الوزارتين والمحافظة.



ويضم البازار أكثر من 200 عارض يقدمون مستلزمات الأسرة المتنوعة، بما فى ذلك السلع الغذائية، الملابس، وياميش رمضان، بأسعار تنافسية تخدم جميع الفئات المجتمعية.

ويهدف البازار إلى توفير المنتجات بأسعار مخفضة وتنظيم الأسواق لدعم المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك .



ومن جانبها أشادت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بمستوى المنتجات والسلع الموجودة والأسعار والتخفيضات التى قررتها الشركات العارضة والمنتجين فى " بازار القاهرة ".



كما أشادت وزيرة التنمية المحلية بالتعاون القائم بين الوزارة ووزارة التموين ومحافظة القاهرة للتوسع فى الأسواق فى مختلف المناطق بالعاصمة لتغطية أكبر عدد من الأحياء لخدمة جميع المواطنين بالعاصمة.



وأضافت الدكتورة منال عوض أن البازار يضم حوالى 65 عارض من الحرفيين المتخصصين فى المنتجات اليدوية بالمحافظات وعدد منهم مسجل على المنصة " أيادى مصر" بالإضافة لعدد آخر ساعدت الوزارة فى إشراكه فى هذا البازار كما يضم المعرض عارضين من الأسمرات والأسر المنتجة وجمعيات مختلفة ومنهم ذوى الهمم، وشركات الجلود.



وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه سيتم توفير أماكن للمحافظات فى هذا البازار لعرض منتجاتها مجاناً ودعمها ، مع دراسة مد الفترة الزمنية له بما يساهم فى زيادة مبيعات العارضين والشركات واستمرار توفير السلع والخدمات والمنتجات المعروضة للمواطنين.



ومن جانبه أكد الدكتور شريف فاروق خلال جولته أن الوزارة تولى اهتمامًا خاصًا بهذه الأسواق الحضارية التى توفر بيئة مناسبة للتجارة وتساهم فى تنظيم السوق المحلى ،وأضاف الوزير أن هذه الأسواق تدعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجع المنتجين المحليين على تقديم منتجات عالية الجودة تنافس المنتجات المستوردة.



وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على التوسع فى إنشاء الأسواق الحضارية فى مختلف المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين، وتوفير السلع بأسعار مخفضة، بما يسهم فى تعزيز الاستقرار الاقتصادى وتحقيق التنمية المستدامة.



وأضاف الوزير أن فعاليات البازار تأتى ضمن خطة الوزارة لتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال توفير كافة احتياجاتهم تحت سقف واحد، وبأسعار تناسب جميع الفئات المجتمعية.

ومن جانبه أكد د.إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن "بازار القاهرة" بمجمع السوق الحضارى بالحى العاشر بمدينة نصر هو النسخة الثالثة التى تقيمها المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمحاربة الغلاء ، وتخفيف العبء عن المواطنين ، وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك ويستمر فى الفترة من 16 - 23 يناير الجارى بمشاركة أكثر من 200 عارض وشركة .

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم اختيار موقع سوق العاشر الحضارى الذى أقامته الدولة ضمن مجمع المواقف والأسواق بمنطقة الواحة بحى شرق مدينة نصر لإقامة "بازار القاهرة الثالث" لتميزه بتوافر كافة الخدمات الأساسية، مثل المرافق الصحية ومواقف السيارات ، ومزود بكافة وسائل الحماية المدنية ،كما أنها يوفر للتجار أماكن عمل حديثة ومناسبة، كما تم اختيار مكان إقامته بالسوق الحضارى بالعاشر الملاصق لموقف زهراء مدينة نصر لسهولة وصول المواطنين إليه للحصول على احتياجاتهم.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المعرض الذى يعد الأكبر الذى تقيمه محافظة القاهرة من حيث تنوع المنتجات وعدد المشاركين يعد فرصة كبرى للأسر للحصول على احتياجاتهم من مكان واحدة بتخفيضات كبيرة حيث يضم 40 شركة قطاع خاص تقدم المواد الغذائية بتخفيضات تبدأ من 20% وتصل فى بعض المنتجات إلى 50 % من بينها الأرز، والزيت، والمكرونة، والسكر، والخضار والفاكهة، واللحوم والدواجن، بالإضافة إلى ياميش رمضان ، والتمور، والعسل، والألبان، والأجبان، والبقوليات، والعطارة، إلى جانب مشاركة الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين بتنوع منتجاتها كالمواد الغذائية والمساحيق عالية الجودة ، كما يشارك به 80 عارضًا من الأسر المنتجة ، والحرف اليدوية، وشباب الخريجين، والمشروعات الصغيرة، لعرض منتجات الأخشاب، والجلود، والنحاس، كما يضم معرضًا للملابس ،والاكسسوارات، والأحذية، والبارفانات، والنظارات بتخفيضات تصل إلى أكثر من 30% .

خلال الجولة، عبر العديد من المواطنين عن سعادتهم بمستوى التنظيم وجودة المنتجات المعروضة داخل البازار ،وأشادوا بدور الوزارة فى توفير هذه الأسواق التى تتيح لهم شراء احتياجاتهم بأسعار أقل من السوق العادي، خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار فى بعض القطاعات

ويعد بازار القاهرة نموذجًا ناجحًا للأسواق الحضارية التى تهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي، تنظيم التجارة الداخلية، وتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية مع قرب حلول شهر رمضان.

ويضم "بازار القاهرة الثالث" نموذجًا مصغرًا من سوق العبور يقوم فيه عدد من تجار سوق العبور ببيع الخضار، والفاكهة، والاسماك بالجملة، كما يشارك به مصانع الجلود بمدينة الأمل، ومنتجات الأسمرات وعزبة خير الله ، بالإضافة إلى العارضين التابعين لمنصة أيادى مصر التابعة لوزارة التنمية المحلية .



بازار القاهرة



جانب من الجولة



جولة وزيرا التنمية والتموين فى البازار



وزيرا التنمية المحلية والتموين يتفقدان بازار القاهرة لمستلزمات الأسرة