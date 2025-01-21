شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة ومحافظ البحيرة يفتتحان معرض "أجري إكسبو" لمستلزمات الانتاج الزراعي والان مع تفاصيل الخبر

افتتح اليوم علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة بحضور المهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ والمهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن ، المقام بطريق القاهرة اسكندريه الصحراوي خلال الفترة من 20 إلى 22 يناير لعام 2025 .

وتفقد وزير الزراعة أجنحة المعرض المختلفة، والتقى بالعارضين من شركات القطاع الخاص، والدول الأجنبية المشاركة فضلا عن الزوار، والمهتمين بالقطاع الزراعي، كما تفقد أجنحة الزراعة الذكية والرقمية والذكاء الاصطناعي ومستلزمات الإنتاج، حيث يضم المعرض مجموعة من التكنولوجيا المرتبطة بالتسميد والمبيدات والري الحديث والصوب الزراعية والتقاوى والشتلات والبذور ومستلزمات الإنتاج والزراعة الحديثة والميكنة الحديثة .

يشار الى أن المعرض من المعارض المتخصصة في تلبية احتياجات المزارع والمشروعات الزراعية الكبيرة والصغيرة، حيث يُشارك بالمعرض أكثر من 350 شركة مصرية وأجنبية متخصصة في مستلزمات الزراعة تبحث عن فتح أسواق افريقية جديدة ودعم تواجدها بها.

ويستضيف المعرض بعثات من المستوردين من مختلف الدول الأفريقية والعربية والأجنبية بهدف تنشيط الصادرات المصرية وتبادل الخبرات حيث يشهد حضور وفود من إيطاليا والهند ونيجيريا والعراق وليبيا والجزائر والكونغو .

كما تشهد فعاليات المعرض حضور أكثر من 250 مستورد عربى وإفريقى لعقد الصفقات مع الشركات المصرية العارضة بما يعود بالفائدة على زيادة الصادرات وخدمة الاقتصاد القومى وستشهد وجود جناح خاص بكبار الاستشاريين المصريين يضعون خبراتهم أمام أعين أكثر من ٣٠ ألف زائر متخصص .

