شكرا لقرائتكم خبر عن «البحوث الإسلامية» الإسلامية ينظم ورشة عمل لواعظات الأزهر للتدريب العملي على مناسك الحج والعمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم مكتب شؤون الواعظات بـ مجمع البحوث الإسلامية ورشة عمل لواعظات الأزهر الشريف للتدريب العملي على مناسك الحج والعمرة من خلال المحاكاة الواقعية، تمهيدًا للانتشار في الموانئ والمطارات لتوعية الحجاج قبل سفرهم لأداء فريضة الحج، وذك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر بتكثيف فعاليات التوعية في المواسم الدينية والمجتمعية.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محمد الجندي، إن ورشة العمل التي عقدها المجمع بمدينة البعوث الإسلامية في هذا الشأن تعتمد على أنظمة تدريب مختلفة تقوم على استخدام المجسمات المرتبطة بأعمال الحج كالكعبة المشرفة وجبل الصفا والمروة إلى غير ذلك، وذلك لشرح المناسك عليها بشكل عملي يبسط المادة العلمية ويساعد على توضيحها للحجاج بصورة ميسرة.

فيما قالت الدكتورة إلهام محمد شاهين الأمين المساعد لشؤون الواعظات بالمجمع، إن التدريب على التوعية بمناسك الحج والعمرة عن طريق التطبيقات العملية يساعد على ترسيخ المعلومة، مضيفة أن واعظات الأزهر الشريف يشاركن الوعاظ في الانتشار والتواجد بمختلف الموانئ والمطارات للتواصل مع الحجاج قبل سفرهم إلى الأراضي المقدسة لشرح مناسك الحج والرد على أسئلتهم واستفساراتهم.