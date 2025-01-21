شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: خلق مناخ هادئ منظم يضمن الراحة لكبار السن والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة الصحة عبر صفاحتها الرسمية علي منصة فيس بوك أن خلق مناخ هادىء ومنظم لكبار السن يساعدهم في أداء الأنشطة المختلفة ويزيد من راحتهم.

وفي ذلك السياق ذكرت منظمة الصحة العالمية مجموعة من المشاكل الصحية الشائعة المرتبطة بالتقدم في السن

،وهما:

1. فقدان السمع.

2. وإعتام عدسة العين وأخطاء الانكسار

3. وآلام الظهر والرقبة.

4. والتهاب العظام والمفاصل.

5. وداء الانسداد الرئوي المزمن.

6. السكري، والاكتئاب، والخرف.



ومع تقدم الأشخاص في السن، من الأرجح أن يواجهوا عدة مشاكل صحية في وقت واحد.

ويرتبط التقدم في السن أيضا بظهور العديد من الحالات الصحية المعقدة التي يطلق عليها عادة متلازمات التقدم في السن، وغالبا ما تحدث نتيجة لعوامل كامنة متعددة وتشمل الوهن، والسقوط، والهذيان وقرحة الضغط.