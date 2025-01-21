شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة التعليم بالجيزة يتفقد سير امتحانات الإعدادية بمستشفى 57357 والان مع تفاصيل الخبر

في لفتة إنسانية، زار سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، يرافقه سحر مصطفى مدير الشئون التنفيذية بالمديرية، مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

واطمأن وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، خلال الزيارة، على الأوضاع الصحية والتعليمية للطلاب الذين يؤدون امتحاناتهم داخل المستشفى، مؤكدًا أن الوزارة تبذل كل ما في وسعها لضمان توفير بيئة تعليمية مناسبة لهم.

وقالت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، في بيان لها إن وكيل الوزارة، أجرى اتصالًا هاتفيًا مع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، حيث عبّر كلاهما عن فخرهما بهؤلاء الطلاب ودعمهما الكامل لتخطي هذه المرحلة بنجاح.

وقال وزير التربية والتعليم في رسالته للطلاب: "أنتم أبطال حقيقيون، تقاومون التحديات بإصرار يعجز عن وصفه الكلام. نحن هنا لدعمكم دائمًا، وستجدون كل التسهيلات الممكنة لتجاوز هذه المرحلة.. المستقبل ينتظركم بفرح وفخر، وأنتم أمل مصر الذي يكتب حكاية انتصار لا مثيل لها".

ومن جانبه، قال محافظ الجيزة: "أنتم مثال للقوة والصبر، ونجاحكم هو رسالة للعالم أن الإرادة تصنع المستحيل.. نحن معكم قلبًا وقالبًا، وسنضمن أن لا يعيقكم شيء عن تحقيق أحلامكم وطموحاتكم. قلوبنا معكم، وثقتنا بكم بلا حدود".

وفي ختام الزيارة، وجه سعيد عطية شكره العميق لإدارة مستشفى 57357 ولكافة العاملين فيها على جهودهم المبذولة في رعاية الطلاب وتوفير الدعم الصحي والنفسي لهم، مؤكدًا أن هذه المستشفى ليست فقط مؤسسة طبية، بل صرح إنساني يعكس أسمى معاني العطاء والإنسانية.

واختتم وكيل الوزارة زيارته بكلمات وجهها للطلاب قائلاً: "أنتم نبض الأمل وروح المستقبل. نجاحكم اليوم لا يقتصر على اجتياز الامتحانات، بل هو انتصار للحياة والإرادة. نحن هنا لنساندكم في كل خطوة، فأنتم قدوتنا في الصبر والعزيمة. استمروا في الكفاح، لأن مصر كلها تفتخر بكم وتنتظر إبداعاتكم".



