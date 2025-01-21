شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للصحة يشارك بمؤتمر الأورام لاستعراض الجديد فى تشخيص سرطان الرئة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الدكتورة علا خورشيد، رئيسة المؤسسة الدولية لمكافحة الأورام وأسبابها، ورئيسة المؤتمر الدولي لأورام الصدر، خلال مؤتمر صحفى اليوم بالقاهرة، عن مشاركة الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، والدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، في افتتاح المؤتمر الدولى للأورام والذى سيعقد فى الفترة من 23 إلى 25 يناير بالقاهرة، بالإضافة إلى مشاركة عالمية واسعة.

وأوضحت، إن مؤتمر هذا العام يشهد انطلاقة جديدة، حيث يسلط الضوء على أحدث التطورات في علاج وتشخيص أورام الرئة والصدر، بحضور أكثر من 60 متحدثًا دوليًا من الخبراء والباحثين، لمشاركة خبراتهم بهدف تشكيل رؤية مستقبلية مشرقة لرعاية مرضى سرطان الرئة.

وأضافت أن المؤتمر يقدم حلولًا مبتكرة لتحسين جودة حياة المرضى وإطالة أعمارهم من خلال مناقشة عدة محاور، أهمها: الابتكار في علم الجينوم والعلاج الدقيق، وتحويل الاكتشافات الجينومية إلى علاجات ناجحة لعلاج سرطان الرئة، كما يناقش ثورة التشخيص الجزيئي، المتمثلة في دور التسلسل الجيني المتقدم في تحسين دقة وسرعة التشخيص، ودور الذكاء الاصطناعي في التصوير الطبي، والأدوات الحديثة لتشخيص أمراض الصدر باستخدام التقنيات الذكية.

ويتناول المؤتمر أيضًا الابتكار في الجراحة والعلاج المناعي، وإعادة تعريف جراحة الصدر وتوسيع إمكانيات العلاج المناعي، بالإضافة إلى ذلك، يناقش المؤتمر سد الفجوات في الطب الدقيق، والتحديات والفرص لتوفير العلاج المتقدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب البحوث السريرية والشراكات الإقليمية من خلال تعزيز البحوث المحلية وتمكين الشراكات الدولية لدعم تجارب سريرية مبتكرة.

وأشارت الدكتورة علا إلى أن مؤتمر هذا العام يطمح إلى بناء جسور التعاون بين المؤسسات الإقليمية والعالمية، وإبراز الريادة البحثية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تطوير حلول مبتكرة لعلاج سرطان الرئة، مؤكدة، على أهمية تمكين الباحثين الشباب، وفتح المجال أمامهم لتقديم أبحاثهم ومناقشتها على مستوى عالمي، مما يساهم في دعم مستقبل الرعاية الصحية للمرضى حول العالم.



أطباء الأورام



الدكتور هشام الغزالى أستاذ علاج الأورام بطب عين شمس



المؤتمر الصحفى للإعلان عن المؤتمر العلمى للأورام



جانب من المؤتمر



خلال المؤتمر



خلال فعاليات المؤتمر الصحفى



دكتور أحمد عاشور بجامعة اكسقورد



دكتور أحمد عاشور مكتشف لقاح سرطان المبيض الذى يحقق استجابة عالية



دكتور احمد عاشور ومكتشف لقاح سرطان المبيض



دكتورة علا خورشيد



دكتورة هبة الظواهرى مع دكتور أحمد عاشور



دكتور هشام الغزالى



رئيس اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لصحة المراة



رئيس اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لصحة المراة