شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: فرص سقوط أمطار على القاهرة الكبرى بداية من مساء الليلة وغد والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن قيم درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية في هذا الوقت من السنة، مشيرة إلى أنه خلال فترات الليل ستكون هناك برودة شديدة، وعندنا الدرجات العظمى في النهار من 21 إلى 22 درجة لكن فترة الليل تكون ما بين 10 و12 درجة، وفي المدن الجديدة ممكن أقل من 10 درجات.

وأشارت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة سي بي سي، إلى أنه كان السائد خلال الأيام الماضية هي الظاهرة الجوية الضبابية والشبورة المائية، مشددة على أن الشبورة من أخطر الظواهر الجوية، كما أن الساعات القادمة في منخفض جوى في طبقات الجو العليا.

وتابعت: "بدأت أمطار على محافظة مطروح متوسط ورعدية والساعات الجاية تبدأ الأمطار في محافظات الإسكندرية والوجه البحري وفترات الليل نلاقي أمطار في القاهرة وغدا في فرص سقوط أمطار على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والأمطار بمجملها من خفيفة إلى متوسطة".

