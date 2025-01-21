شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يعقد لقاءه الدورى مع المواطنين لبحث الشكاوى والان مع تفاصيل الخبر

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، لقاء المواطنين الأسبوعي، لبحث الشكاوى والطلبات المقدمة منهم، وذلك في إطار خطة الدولة بتعزيز آليات التواصل مع المواطنين بشكل مباشر بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وشهد اللقاء بحث عدد من شكاوى المواطنين بأحياء الدقي والعمرانية والطالبية وامبابة والوراق والحوامدية، واستمع محافظ الجيزة خلال لقاءه إلى الشكوى المقدمة من قاطني العقار الكائن بشارع الصحابة بحي الدقي بشأن تضررهم من وجود كافيه أسفل العقار يدار دون ترخيص إلى جانب وجود شروخ ورطوبة بالعقار.

واطلع محافظ الجيزة، على الإجراءات المتخذة من خلال حي الدقي، والتي تضمنت عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لوجود رطوبة بالحوائط وأسقف دورين البدروم والأراضي، حفاظًا على سلامة المواطنين والسلامة الإنشائية للعقار.

وكلف المحافظ، رئيس حي الدقي، بمتابعة تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الكافيه محل الشكوى.

وفي حي العمرانية، استمع المحافظ إلى الشكاوى المقدمة من أحد المواطنين من المقيمين بشارع علوبه لتضرره من عدم تنفيذ قرار الإزالة الصادر لقيام الجار بتركيب باب حديدي بالفراغ السياحي بالمخالفة للقانون وعلى الفور قام حي العمرانية بإزالة الباب المخالف.

واطلع محافظ الجيزة، على الإجراءات القانونية المتخذة من خلال حي العمرانية بشأن الشكوى المقدمة من أحد المواطنين يتضرر من وجود ورشة نجارة مخالفة تدار بدون ترخيص بشارع عبد المجيد بدوي بحي العمرانية على الرغم أنه تم غلقها وتشميعها وفصل التيار الكهربائي عنها.

وأكد المحافظ، على رئيس حي العمرانية بمتابعة أستكمال الإجراءات القانونية والتنسيق مع شركة الكهرباء لعدم الموافقة علي إعادة توصيل التيار الكهربائي مره أخرى لعدم تكرار المخالفة لحين توفيق أوضاعه.

وبحث محافظ الجيزة، الشكوى المقدمة من أحد المواطنين بشارع الدكتور خالد متفرع من عثمان محرم بحي الطالبية للقيام بعدة مخالفات منها تكسير الحائط المطل على الشارع وفتح نافذة وتحويل الغرفة السكنية إلى محل تجاري.

ووجه المحافظ، رئيس حي الطالبية بإلزام المالك بإعادة الشيء لأصله والتنسيق مع قسم الشرطة بتوقيع المخالف علي تعهد كتابي بعدم تكرار المخالفة.

ووجه المحافظ، حي إمبابة بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل بتكثيف أعمال النظافة بشارع محمد عامر متفرع من شارع الوحدة ورفع مخلفات القمامة الموجودة بالمنطقة مع تعيين خدمات ثابتة لضبط السيارات التي تلقي المخلفات والتحفظ عليها كإجراء رادع لعدم قيامهم بالقاء المخلفات مجددآ وفقاً للقانون.

وأكد المحافظ على حي إمبابة بإدراج الشارع المذكور ضمن خطط الرصف المستقبلية وكذا مراجعة أعمال الأنارة واضاءة الشارع استجابة لمطالب المواطنين.

ووجه المحافظ رئيس حى الوراق بفحص الشكوى المقدمة من أحد المواطنين قاطني شارع المدينة المنورة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال منشأة مخالفة تسبب ضوضاء للمواطنين علي مدار اليوم.