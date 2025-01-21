شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يؤكد ضرورة التعاون بمنطقة المتوسط لمواجهة التحديات المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة مع دبرافكا سويسا المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، وذلك خلال زيارته إلى مدنية ستراسبورج الفرنسية اليوم الثلاثاء، لبحث سبل دعم العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى، خاصة في منطقة المتوسط.

أكد الوزير عبد العاطى أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى يعد أمراً حيوياً من أجل تحقيق استقرار وأمن المنطقة التي تموج باضطرابات متعددة، لاسيما وأن ذلك يمثل مصلحة مشتركة للطرفين المصري والأوروبي، معربا عن التطلع لتعزيز التعاون المشترك في إطار تنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية والشاملة، بما في ذلك استكمال الإجراءات اللازمة لصرف الشريحة الثانية بقيمة ٤ مليار يورو لحزمة الدعم المالي الأوروبى.

كما أشار الوزير عبد العاطى إلى أهمية العمل المشترك لتنفيذ مخرجات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي عُقد في يونيو 2024، وتنفيذ 29 اتفاقية التي تم التوقيع عليها خلال المؤتمر بقيمة 49 مليار يورو.

واضاف الوزير عبد العاطى أن ملف الهجرة يمثل تحدياً مشتركاً لكل من مصر والاتحاد الأوروبي، وأن التعاون في هذا المجال يتعين أن يتم بصورة متوازنة تحقق مصالح الطرفين وتلبي أولوياتهما، ومن ثم فيتعين أن يكون التعاون في إطار شامل يقوم على ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، عن طريق تعزيز الشراكة في مجال الهجرة النظامية، واستعرض الأعباء الاقتصادية الضخمة التي تتحملها مصر ارتباطاً باستضافة ملايين الأجانب.

كما اكد وزير الخارجية على ضرورة التعاون في منطقة المتوسط للتغلب على التحديات المشتركة والارتكاز على مبادئ احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شئونها الداخلية، واحترام القانون الدولى، مشيرا إلى الدور المحورى لمصر في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.