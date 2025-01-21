شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يلتقى رئيس مجموعة المحافظين الإصلاحيين بالبرلمان الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة بالبرلمان الأوروبى في ستراسبورج، مع النائب "نيكولا روكاتشينى" رئيس مجموعة المحافظين الإصلاحيين وذلك يوم الثلاثاء 21 يناير 2025.



أكد الوزير عبد العاطى على أهمية تعزيز التعاون البرلمانى بين مصر والاتحاد الأوروبى حيث حرص على استعرض المساعى المصرية لدعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، ومحددات الموقف المصرى من تطور الأوضاع في قطاع غزة وسوريا والسودان.



كما استعرض الوزير عبد العاطى جهود الحكومة المصرية في تنفيذ برامج طموحة للإصلاح الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية والدولية المتتالية، معرباً عن التطلع لاستمرار دعم مجموعة المحافظين والإصلاحيين لمصر داخل أروقة البرلمان الأوروبى وبشكل خاص فيما يتعلق بالحزمة المالية.

كما أشار السيد وزير الخارجية إلى الجهود المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتبنى مصر لنهج شامل يقوم على ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى الأعباء الاقتصادية نتيجة استضافة ملايين من الأجانب.