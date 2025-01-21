شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يوفر قافلة مواد غذائية وبطاطين لدعم الأشقاء فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي عن. مشاركتها في قافلة التحالف الوطني مسافة السكة التاسعة التي انطلقت اليوم من القاهرة متوجهة الي قطاع غزة لدعم الأشقاء في القطاع.

وقال هاني عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لصناع الخير عضو التحالف أن مشاركة المؤسسة في قافلة التحالف التاسعة لدعم الأشقاء في قطاع غزة تأتي ضمن استراتيجية عمل المؤسسة الهادفة الي تنفيذ اهداف التحالف والمشاركة في كل أنشطته الكبري سواء كانت بدعم الأسر الأولي بالرعاية في كافة محافظات الجمهورية او دعم الأشقاء في الخارج.

وأوضح عبدالفتاح أن مشاركة صناع الخير في قافلة التحالف التاسعة مسافة السكة شملت تسيير 17 شاحنة محملة بما يزيد عن 350 طن مساعدات متنوعة منها الغذائية والطبية وبطاطين الشتاء لتلبية الاحتياجات الأساسية لأهالي القطاع الآن.

وأشار عبدالفتاح إلى أن دعم صناع الخير للأشقاء في قطاع غزة من خلال المشاركة بفاعلية في قوافل التحالف ياتي بالتزامن من أنشطة متعددة تنفذها صناع الخير للتنمية خدمة لشرائح غير القادرين في أنحاء الجمهورية



شباب التحالف الوطنى للعمل الأهلى



العلم الفلسطينى أمام الشاحنات



شاحنات التحالف الوطنى