شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة هارتسى هاليڤى رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلى من منصبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هارتسي هاليڤي استقالته من منصبه على أن تدخل حيز التنفيذ في السادس من مارس المقبل، جاء ذلك في نبأ عاجل نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال موقع والا الإسرائيلى، في إبريل الماضي، إن الجيش الإسرائيلى قرر إجراء عدد من التعديلات في القيادات العليا للجيش، والتى ستشمل التغيير رئيس الأركان هارتسي هاليفي نائب رئيس الأركان، قائد القيادة المركزية، قائد القوات الجوية والبحرية، منسق العمليات الحكومية في المناطق، قائد الوحدة 8200، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن أهارون حاليفا رئيس الاستخبارات العسكرية قد تقدم باستقالته في ابريل الماضي لرئيس الأركان؛ على خلفية الفشل في التنبؤ بهجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، على أن تدخل الاستقالة حيز التنفيذ بعد أسابيع.



