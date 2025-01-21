شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف للمصريين بالإمارات براتب شهرى 9000 درهم.. اعرف المستندات المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فى ظل جهود الدولة ممثلة فى وزارة العمل، فى توفير فرص عمل للحد من نشب البطالة، أعلنت وزارة العمل اليوم الثلاثاء ،عن توفير 50 فرصة عمل للذكور والإناث ، بـ دولة الإمارات، موضحه أن فترة التقديم تبدأ من اليوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025 ، ولمدة 10 أيام.وأوضحت الوزارة، أن الوظائف هى:
- مدربين رياضيين في مجال الإعداد البدني لأحد الأندية الرياضية.
- الراتب الشهري 9000 درهم إماراتي.أما المستندات والأوراق والشروط المطلوبة، فهى:
- أن يكون المُتقدم خريج بكالوريوس التربية الرياضية.
- أن يتراوح عمر المتقدم من 25 إلى 40 سنة.
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات عمل كمدرب مُعتمد من الاتحادات الرياضية أو معاهد متخصصة في إعداد وتأهيل المُدربين.
- إجادة اللغة الإنجليزية.
- بشأن المُتقدمين من خريجي المعاهد المصرية أو الأجنبية المعترف بها فى مجال التربية الرياضية ،لابد وأن يتراوح العمر من 30 إلى 40 سنة، وخبرة لا تقل عن 4 سنوات كمُدرب معتمد من قبل الاتحادات الرياضية او معاهد متخصصة في إعداد وتأهيل المدربين،بالإضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية أيضا.
وحول مميزات الالتحاق بتلك الوظائف، فهى:
ولفتت الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، إلى أنه على الشباب الراغب في التقديم و استيفاء استمارة البيانات المرفقه باللغة الإنجليزية ، وإرسالها علي البريد الالكتروني التالي [email protected].
- المُدرب سيحصل على راتب 9000 درهم إماراتى شامل، بدل السكن، والانتقالات.
- تأمين طبي وفقاً للنظام المعمول به بدولة الإمارات.
- تذكرة سفر الاستقدام.
- ساعات العمل 8 ساعات وفقاً لقانون العمل.
- مدُة العقد سنتين.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز