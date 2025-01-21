شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر الدولى للأورام يعلن عن لقاح ثورى جديد للوقاية من سرطان المبيض والان مع تفاصيل الخبر

تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عقد اليوم بالقاهرة مؤتمر صحفى للإعلان عن المؤتمر العلمى الـ 17 لـ أورام الثدى والنساء والعلاج المناعى، برئاسة الدكتور هشام الغزالى رئيس اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لـ صحة المرأة.

وقال الدكتور هشام الغزالى أستاذ علاج الأورام بطب عين شمس، ورئيس اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة الغزالي، إن المؤتمر يستضيف البروفيسور أحمد عاشور، بجامعة أكسفورد ومدير مختبر خلايا سرطان المبيض بالجامعة، حيث سيعرض أحدث التطورات في مجال البحث العلمي لتطوير لقاح جديد لأورام المبيض باستخدام تقنيات الطب المشخصن، يفتح هذا البحث آفاقًا جديدة في علاج الأورام وقد يساهم في تجنب الجراحات الوقائية في الحالات الوراثية التي تعاني من طفرات جينية، كما أثبتت اللقاحات الوقائية فعاليتها في تقليل الإصابة بأورام عنق الرحم، مما يشير إلى إمكانية أن تسهم اللقاحات في إيجاد حلول جذرية لبعض أنواع الأورام مثل المبيض والرئة، خاصة في حالة الاكتشاف المبكر.

وقال، إن المؤتمر يشارك فى افتتاحه الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور علي الأنور عميد كلية طب عين شمس، وسيتم الإعلان عن استخدام العلاجات الهرمونية الموجهة مع العلاجات الموجهة للطفرات الجينية في أورام الثدي ثلاثي السلبية لتجنب العلاج الكيميائي وإحراز نتائج مبهرة في نسب الشفاء، بالإضافة إلى الكشف عن علاج مناعي لأورام الرحم والثدي ثلاثي السلبية قبل الجراحة بنتائج مرتفعة، واستخدام الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر ومدى استجابة العلاج لسرطان الثدي واحتماليات تكراره، والكشف عن زيادة معدلات الإصابة بسرطان الثدي للصغار والعلاجات المبتكرة لتلك الحالات والمبادرة الرئاسية لصحة المرأة بالتعاون مع المنظمات الدولية لوضع آلية الوقاية والعلاج، وإطلاق إعلان القاهرة لمكافحة سرطان الثدى بين منظمة الصحة العالمية والمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، واكتشافات جينومية تتحول لعلاجات ناجحة لسرطان الرئة، وثورة التسلسل الجيني المتقدم في تحسين دقة وسرعة التشخيص.

شارك بالمؤتمر الصحفى كل من الدكتور ماجد أبو سعده أستاذ أمراض النساء والتوليد بطب عين شمس، والدكتورة هبة الظواهري أستاذ علاج الأورام بالمعهد القومي للأورام، كما سيتم الإعلان عن أطلاق المؤتمر الدولى الخامس لأورام الصدر يومي 24 و25 يناير برئاسة الدكتور هشام الغزالي، والدكتورة علا خورشيد رئيسة قسم علاج الأورام المعهد القومي جامعة القاهرة، ورئيسة المؤسسة الدولية لمكافحه الأورام وأسبابها.

وأكد الدكتور هشام الغزالي عن مشاركة أكثر من 150 خبيرًا وباحثًا أجنبيًا بمختلف التخصصات، و200 أستاذ وعالم عربي ومصري، وممثلين للجمعيات والمنظمات الدولية، على رأسها منظمة الصحة العالمية، والمنظمة العالمية لأبحاث السرطان، والجمعيتان الأمريكية والأوروبية للسرطان، والجمعية الأوروبية للأورام النسائية، واتحاد مجالس البحث العلمي العربية، ولأول مرة المجلس العالمى لمكافحة السرطان والجمعية الصينية لمكافحة السرطان.