شكرا لقرائتكم خبر عن كاهن كنيسة العائلة المقدسة بالزيتون: قرار ترامب بشأن الجنس ذكر وأنثى فقط مطابق للأديان والان مع تفاصيل الخبر

علق الأب أغسطينوس موريس كاهن كنيسة العائلة المقدسة بالزيتون للأقباط الكاثوليك على خطاب الرئيس الأمريكى بأن أمريكا لن تكون سوى لاثنين ذكروأنثى فقط موضحا أن هذا الأمر هو رأى الأديان السماوية الثلاث أيضا والطبيعى أن الرب خلقنا ذكر وأنثى وما عدا فهو شر وخطيئة، مؤكدا أن الوثنين واللادينين والجميع يعترف بذلك أيضا.

وأضاف كاهن كنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك بالزيتون فى تصريح لليوم السابع أنه يتمنى أن يلقى قرار الرئيس الأمريكى استجابة قوية وصدى لدى الدول الأوروبية، ويتخذوا هذا الإجراء أيضا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "سننشئ مجتمعا قائما على تجاهل فرق الألوان بين الناس ومبنى على الكفاءة وهناك جنسان فقط ذكر وأنثى".