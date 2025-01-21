شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الخارجية تعلن مشاركتها فى معرض القاهرة الدولى للكتاب بسلسلة ندوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية والهجرة مشاركتها فى الدورة 56 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب عبر سلسلة من الندوات اليومية حول علاقات مصر الخارجية خلال الفترة من 24 يناير – 4 فبراير 2025.

ويشارك بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة فى ندوة بعنوان "رؤية استراتيجية لعلاقات مصر الخارجية" يوم السبت الموافق 1 فبراير المقبل، وترحب وزارة الخارجية والهجرة بزائري معرض الكتاب لحضور ندوات وزارة الخارجية وإجراء نقاش مفتوح مع السادة السفراء حول الدوائر المختلفة للسياسة الخارجية المصرية.



