شكرا لقرائتكم خبر عن هل إطفاء محرك السيارة حال الانتظار يحمى مرضى الربو من النوبات؟ وزارة الصحة توضح والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة الصحة عبر صفاحتها الرسمية علي منصة فيس بوك، علي ضرورة إطفاء محرك السيارات عند الانتظار في الشارع، وذلك لحماية مرضى الربو من حدوث نوبات شديدة بسبب الأبخرة والدخان.



وفي ذلك السياق تعد عوادم السيارات أحد مسببات للإصابة بسرطان الدم وأورام الغدد الليمفاوية، حيث إنه يعمل على تثبيط نخاع العظام، وإعاقة نضوج خلايا الدم.

ذلك بالإضافة إلى تأثيره على قدرة الدم فى نقل الأكسجين، مما يؤدى لزيادة الضرر لمرضى القلب، وإصابة الرئتين وصعوبة التنفس.

كما يؤثر دخان عوادم السيارات على صحة الإنسان وعلي البيئة أيضا، حيث تتفاعل أكاسيد النيتروجين والهيدركربونات مع أشعة الشمس مما يسبب ضررا على طبقة الأوزون الموجودة فى طبقات الجو العليا، والتى تعمل على حماية كوكب الأرض من أشعة الشمس الضارة، وقد يتسبب أكسيد النيتروجين، وثانى أكسيد الكربون على حدوث الاحتباس الحرارى، والذى يؤدى لارتفاع درجة حرارة الأرض ونقص المياه، وحدوث الفيضانات وجفاف التربة.