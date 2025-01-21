شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تفتتح سوق اليوم الواحد بجوار حى الزيتون والان مع تفاصيل الخبر

نظمت محافظة القاهرة سوق اليوم الواحد أمام حى الزيتون، وذلك ضمن خطة المحافظة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتوفير السلع الغذائية عالية الجودة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق بـ 20%.

أماكن سوق اليوم الواحد بالقاهرة ومواعيدها

ويتواجد سوق اليوم الواحد بالجمالية بشارع المنصورية بالقرب من مركز شباب الجمالية ويعمل كل يوم أحد، كما يتواجد السوق فى مدينة نصر بجوار مسجد آل رشدان بمدينة نصر ويعمل يوم الجمعة، وسوق آخر فى حلوان بمنطقة ركن فاروق يعمل يوم الجمعة.

امام قصر طوسون بحى روض الفرج كل يوم خميس بجوار حى الزيتون كل يوم ثلاثاء، كما يتم تنظيم السوق في حى الأميرية يعمل يوم الجمعة، فى حين يعمل سوق عين شمس يوم السبت من كل أسبوع، وهو يتم تنظيمه بجوار سنترال عين شمس ليخدم منطقتى المرج وعين شمس.