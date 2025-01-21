شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس مليارديرات..العالم يستعد لأول "تريليونير" خلال العقد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن العالم يستعد لأول مجموعة من الأشخاص قد يحمل كل منهم لقب "تريليونير" خلال العقد المقبل.

ووفقا لتقرير عدم المساواة السنوي الصدار عن منظمة أوكسفام، فإن خمسة أشخاص متوقع أن تصل ثروة كل منهم إلى ما لا يقل عن تريليون دولار خلال العقد المقبل لو استمرت الاتجاهات الحالية. وأشار التقرير إلى أن إيلون ماسك، الذى يحمل حاليا لقب أغنى رجل فى العالم بثروة تقدر بـ 430 مليار دولار، ينبغي أن يصل إلى التريليون دولار خلال خمس سنوات.

وسيلحق به سريعا جيف بيزوس مؤسس أمازون، ولارى إيلسون مؤسس شركة أوراكل ومارك زكربيرج الرئيس التنفيذى لشركة ميتا، والملياردير الفرنسي برنارد أرنو وعائلته.

ويأتى تقرير أوكسفام الذى استند على بيانات مجلة فوربس، مع استطلاع اجتماعات المنتدى الاقتصادى العالمى فى سويسرا، حيث يجتمع نخبة من أغنى الأثرياء وقادة العالم.

ووجد تقرير أوكسفام أن عام 2024 كان عاما مربحا لأثرى أثرياء العالم وعائلاتهم، والسبب فى ذلك يرجع جزئيا إلى ارتفاع سوق الأسهم الأمريكية. واتسعت صافى ثروات هؤلاء سريعا للغاية حتى أن أوكسفام قامت بتعديل تقديراتها عن العام الماضى بأن تريليونير واحدا فقط سيتوج العقد المقبل.

وقالت ريبيكا ريدل، مسئولة السياسى فى أوكسفام أمريكا إن هذا مبلغ لا يمكن تخيله، متحدثة عن التريليون دولار. وأضافت أن هذا التفاوت الشديد وعدم المساواة أمر لا يستدعى الاحتفال.

وزاد عدد المليارديرات العام الماضى أكثر من 200 ليصبح إجمالي عددهم حوالى 2770. وارتفعت ثروتهم بشكل صاروخى بمقدار 2.1 تريليون دولار، وهو معدل أسرع ثلاث مرات عما كان عليها العام الماضى، ليصبح إجماليها 15 تريليون دولار. وفى الولايات المتحدة وحدها، حيث يقيم 816 ملياردير، فإن إجمالي ثروتهم بحوالي 1.4 تريليون دولار.

ووجد تقرير أوكسفام أنه لو خسر أي من الرجال العشرة الأكثر ثراءً فى العالم 99% من ثروته، فإنه سيظل ملياردير.