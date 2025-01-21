شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطوط النقل العام للوصول لمعرض القاهرة الدولى للكتاب والان مع تفاصيل الخبر

وفرت محافظة القاهرة أسطولا من أتوبيسات هيئة النقل العام لخدمة زوار الدورة 56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي سيقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس خلال الفترة من 23 يناير إلى 5 فبراير 2025.

وأكدت محافظة القاهرة أنه تم توفير 58 أوتوبيسا قابلة للزيادة لخدمة زوار معرض الكتاب، وأن الخطوط تغطى معظم مناطق القاهرة بالإضافة للخطوط الحالية العابرة للمعرض، وهذه الأتوبيسات ستضع لافتة "خدمة معرض الكتاب"، كما تم تخصيص 7 خطوط خدمة خاصة لنقل المواطنين ورواد المعرض وفيما يلى تفاصيل خطوط الأتوبيسات وخط السير:-



1- - الخط الأول من ميدان عبدالمنعم رياض مرورًا برمسيس ثم العباسية وجامعة الأزهر ومحور المشير فمعرض الكتاب ويخدم هذا الخط 10 سيارات

2- الخط الثاني يبدأ من دوران شبرا ثم شارع شبرا مرورًا بميدان أحمد حلمي ثم شارع رمسيس والعباسية ونادي السكة وجامعة الأزهر ومحور المشير فمعرض الكتاب ويخدم هذا الخط 10 سيارات.



3- الخط الثالث فينطلق من النزهة الجديدة مرورًا بميدان الحجاز ثم السبع عمارات ومكرم عبيد ومصطفى النحاس والمنهل والوفاء والأمل وصولًا إلى المعرض ويخدم هذا الخط 8 سيارات.

4- يبدأ الخط الرابع من الأميرية مرورًا بميدان المطرية والحلمية ثم كلية بنات عين شمس وميدان هشام بركات والحي السابع وحي السفارات فمعرض الكتاب ويخدم هذا الخط 7 سيارات.



5- ينطلق الخط الخامس من ميدان الجيزة ثم جامعة القاهرة مرورًا بالقصر العيني والسيدة عائشة والاوتوستراد وجامعة الأزهر فمعرض الكتاب ويخدم هذا الخط 10 سيارات.



6- الخط السادس فيبدأ من صقر قريش مرورًا بكارفور المعادى ثم نادى وادى دجلة والطريق الدائرى ومحور المشير وصولًا إلى معرض الكتاب ويخدم هذا الخط 5 سيارات.



7- الخط السابع فيبدأ من المظلات ثم سراي القبة مرورًا بروكسى والسبع عمارات والحى الثامن والوفاء والأمل ومحور المشير فالمعرض ويخدم هذا الخط 8 سيارات.