شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الإنجيلية: قرار ترامب بشأن الذكر والأنثى فقط بأمريكا تطبيق للكتاب المقدس والان مع تفاصيل الخبر

علق القس رفعت فكرى راعى الكنيسة الإنجيلية بروض الفرج على خطاب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمس وتصريحه بأن أمريكا لن تكون سوى لاثنين فقط ذكر وأنثى، قائلا إن الرئيس الأمريكى رجل متدين ومتمسك بنصوص الكتاب المقدس فالكتب المقدسة قالت ذلك أيضا والزواج يكون ما بين ذكر وأنثى فقط.

وأضاف راعى الكنيسة الإنجيلية بروض الفرج فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن هذا الأمر متفق تماما مع الأعراف المجتمعية والدينية وبخلاف ذلك يعتبر مرض وتحتاج إلى علاج فقط وهناك العديد من الحالات تم علاجها وعادت إلى حالتها الطبيعية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "سننشئ مجتمعا قائما على تجاهل فرق الألوان بين الناس ومبنى على الكفاءة وهناك جنسان فقط ذكر وأنثى".