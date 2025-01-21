شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 20 سفينة بميناء دمياط واستقبال 51500 طن بضائع عامة والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن .. بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 31300 طن تشمل : 8383 طن يوريا و 2905 طن رمل زجاجى و 6500 طن جبس معبأ و 13512 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 51500 طن تشمل : 15000 طن ذرة و 197 طن قمح و 21156 طن فول صويا و 4850 طن ابلاكاش و 3515 طن حديد و 6782 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1037 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 477 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3585 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 45151 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 84563 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2648 طن قمح متجهين إلى صوامع أسيوط ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5358 حركة .