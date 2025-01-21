شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 20 سفينة بميناء دمياط واستقبال 51500 طن بضائع عامة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالثلاثاء، 21 يناير 2025 12:25 م
أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن .. بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة .
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 31300 طن تشمل : 8383 طن يوريا و 2905 طن رمل زجاجى و 6500 طن جبس معبأ و 13512 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 51500 طن تشمل : 15000 طن ذرة و 197 طن قمح و 21156 طن فول صويا و 4850 طن ابلاكاش و 3515 طن حديد و 6782 طن بضائع متنوعة .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1037 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 477 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3585 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 45151 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 84563 طنًا .
كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2648 طن قمح متجهين إلى صوامع أسيوط ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5358 حركة .
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