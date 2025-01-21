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وزارة الصحة تكشف موعد تطعيم التهاب الكبد الفيروسى بى

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وزارة الصحة تكشف موعد تطعيم التهاب الكبد الفيروسى بى

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الثلاثاء، 21 يناير 2025 12:22 م

كشفت وزارة الصحة والسكان عن مواعيد تطعيمات التهاب الكبد الفيروسي B للأطفال وقالت: يؤخذ فى أول 24 ساعة وعند بلوغ الطفل شهرین و 4 شهور و 6 شهور

وتابعت وزارة الصحة والسكان إن الجرعة 0.5 سم 2 وطريقة التطعيم  تتمثل فى الحقن بالعضل في الجزء الخارجي من العضلة الأمامية بالفخذ الأيمن.

وكانت وزارة الصحة والسكان، كشفت عن نسب إصابات فيروسي التهاب الكبد B وC مؤكدة أهمية زيادة الوعى لمواجهة الإصابات الجديدة.

الخليج 365 يستعرض فى تحليل معلوماتى نسب الإصابات بفيروس سى :

1-  يوجد 1.1 مليون شخص سنويا يتوفون بسبب عدوىفيروسي التهاب الكبد B وC.

2- 9.4 مليون شخص يتلقون العلاج ضد العدوى المزمنة بفيروس التهاب الكبد C .

3- 10 % من الأشخاص المصابين بالعدوى المزمنة ب، فيروس التهاب الكبد B تُشخَّص حالتهم، و22% منهم يتلقون العلاج.

4-  42% من الأطفال حول العالم يحصلون على جرعة اللقاح المضاد لالتهاب الكبد B عند الولادة .

5- يجب زيادة الوعي بالتهاب الكبد الفيروسي الذي يسبب التهاب الكبد المؤدي إلى الإصابة بمرض سرطان الكبد.

6- تهدف منظمة الصحة العالمية التهاب  بحلول عام 2030  للحد من الاصابات الجديدة بحالات عدوى جديدة بالتهاب الكبد B وC بنسبة 90% .

7- نهدف إلى تقليل الوفيات الناجمة عن الإصابة بتليف الكبد وسرطان الكبد بنسبة 65% مع ضمان تشخيص حالات ما لا يقل عن 90% من المصابين بفيروس التهاب الكبد B وC

8- بلغ معدل الشفاء بين المصابين 99%.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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