شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف موعد تطعيم التهاب الكبد الفيروسى بى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالثلاثاء، 21 يناير 2025 12:22 م
كشفت وزارة الصحة والسكان عن مواعيد تطعيمات التهاب الكبد الفيروسي B للأطفال وقالت: يؤخذ فى أول 24 ساعة وعند بلوغ الطفل شهرین و 4 شهور و 6 شهور
وتابعت وزارة الصحة والسكان إن الجرعة 0.5 سم 2 وطريقة التطعيم تتمثل فى الحقن بالعضل في الجزء الخارجي من العضلة الأمامية بالفخذ الأيمن.
وكانت وزارة الصحة والسكان، كشفت عن نسب إصابات فيروسي التهاب الكبد B وC مؤكدة أهمية زيادة الوعى لمواجهة الإصابات الجديدة.
الخليج 365 يستعرض فى تحليل معلوماتى نسب الإصابات بفيروس سى :
1- يوجد 1.1 مليون شخص سنويا يتوفون بسبب عدوىفيروسي التهاب الكبد B وC.
2- 9.4 مليون شخص يتلقون العلاج ضد العدوى المزمنة بفيروس التهاب الكبد C .
3- 10 % من الأشخاص المصابين بالعدوى المزمنة ب، فيروس التهاب الكبد B تُشخَّص حالتهم، و22% منهم يتلقون العلاج.
4- 42% من الأطفال حول العالم يحصلون على جرعة اللقاح المضاد لالتهاب الكبد B عند الولادة .
5- يجب زيادة الوعي بالتهاب الكبد الفيروسي الذي يسبب التهاب الكبد المؤدي إلى الإصابة بمرض سرطان الكبد.
6- تهدف منظمة الصحة العالمية التهاب بحلول عام 2030 للحد من الاصابات الجديدة بحالات عدوى جديدة بالتهاب الكبد B وC بنسبة 90% .
7- نهدف إلى تقليل الوفيات الناجمة عن الإصابة بتليف الكبد وسرطان الكبد بنسبة 65% مع ضمان تشخيص حالات ما لا يقل عن 90% من المصابين بفيروس التهاب الكبد B وC
8- بلغ معدل الشفاء بين المصابين 99%.
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