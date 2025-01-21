شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد تطعيمات التهاب الكبد الفيروسى للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية علي منصة فيسبوك المواعيد التي يجب علي الأطفال تلاقى تطعيمات التهاب الكبد الفيروسي "B".

وذلك علي النحو التالي:



• أول 24 ساعة من ميلاد الطفل.

• عند بلوغ الطفل شهرين و 4 شهور و 6 شهور.



وقالت وزارة الصحة أن الجرعة تكون 0.5 سم فقط.



كما أوضحت طريقة التطعيم وهي حقنًا بالعظل في الجزء الخارجي من العضلة الأمامية بالفخد الأيمن.



وأكدت أن التطعيمات تقوى مناعة الأطفال وتقلل فرص إصابتهم بالأمراض.