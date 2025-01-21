شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تستعد لبدء أصوام العام الميلادى الجديد 2025 والان مع تفاصيل الخبر

بعد الانتهاء من فترة أعياد الميلاد والختان والغطاس، يبحث الأخوة الأقباط عن معرفة موعد بداية أصوام العام الجديد 2025، إذ تتضمن النتيجة القبطية موعد الأصوام والأعياد المسيحية التي يحتفل بها الأقباط الأرثوذكس.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لبدء أصوام العام الميلادي الجديد، إذ يعتبر الصوم هو أحد الركائز الأساسية في الإيمان المسيحي، وتبدء الكنيسة أول صوم فبراير المقبل، صوم يونان، وفي التقرير التالي ننشر موعد بداية الأصوام:

1. صوم يونان: من الإثنين 10 فبراير (3 أيام).

2. الصوم الكبير: يبدأ يوم الإثنين 24 فبراير وينتهي بالاحتفال بعيد القيامة في أبريل.

3. صوم الرسل: يبدأ يوم الاثنين 9 يونيو 2025 بعد عيد العنصرة.

4. صوم السيدة العذراء: الخميس 7 أغسطس 2025.

5. صوم الميلاد المجيد: يبدأ الثلاثاء 25 نوفمبر.

جدير بالذكر أن النتيجة القبطية تعتمد على التقويم القبطي، ويتكون 12 شهرًا كل منها يتألف من 30 يومًا تقريبا، بالإضافة إلى شهر صغير يُسمى "نسيء" مكون من 5 أو 6 أيام حسب السنة الكبيسة. كما تُستخدم النتيجة القبطية لتحديد مواعيد الأعياد والمناسبات الدينية.

