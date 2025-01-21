كيف تحفظ البقوليات من العفن.. وزارة الصحة تجيب

• إبعاد البقوليات عن الرطوبة. • تخرين البقوليات في الثلاجة أو غرفة بدرجة حرارة 21 درجة مئوية. • تسخين الفرن وإطفاءه ووضع البقوليات به لمدة 5 دقائق لسحب الرطوبة.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع