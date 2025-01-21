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شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحفظ البقوليات من العفن.. وزارة الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت – سارة وائلالثلاثاء، 21 يناير 2025 12:03 م
نشرت وزارة الصحة عبر صفاحتها الرسمية علي منصة فيسبوك انفوجراف بعنوان" استثمر في صحتك".
وذكرت مجموعة من النصائح لحفظ البقوليات من العفن،وذلك عن طريق:
• إبعاد البقوليات عن الرطوبة.
• تخرين البقوليات في الثلاجة أو غرفة بدرجة حرارة 21 درجة مئوية.
• تسخين الفرن وإطفاءه ووضع البقوليات به لمدة 5 دقائق لسحب الرطوبة.
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