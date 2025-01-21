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كيف تحفظ البقوليات من العفن.. وزارة الصحة تجيب

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القاهرة - سامية سيد - كتبت – سارة وائل

الثلاثاء، 21 يناير 2025 12:03 م

نشرت وزارة الصحة عبر صفاحتها الرسمية علي منصة فيسبوك انفوجراف بعنوان" استثمر في صحتك".

وذكرت مجموعة من النصائح لحفظ البقوليات من العفن،

وذلك عن طريق:

• إبعاد البقوليات عن الرطوبة.
• تخرين البقوليات في الثلاجة أو غرفة بدرجة حرارة 21 درجة مئوية.
• تسخين الفرن وإطفاءه ووضع البقوليات به لمدة 5 دقائق لسحب الرطوبة.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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