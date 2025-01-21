شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء 21-1-2025 بمنافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية اليوم الثلاثاء 21- 1- 2025 فى ضخ منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة وتوفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية حيث شهدت استقرارا
- الطماطم 8.5 جنيه -
البصل الأحمر 13.5 جنيها.
- البصل الأبيض 17.5 جنيه.
- البطاطس 11.5
جنيه
الجزر 11 جنيها
- بطاطا 12.5جنيه
- الخيار بـ 16جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ 18جنيها.
- الكوسة بـ 16 جنيها.
-الباذنجان العروس 18جنيها.
- الفلفل البلدي بـ 30جنيها.
- الفلفل الألوان بـ 60جنيها .
- الليمون بـ 50 جنيها .
- الفاصوليا الخضراء 11.
-البسلة 30 جنيها.
الموز البلدي بـ 26 جنيها.
الرمان 40 جنيها
الفراولة 40جنيها.
البرتقال 17 جنيها.
الجوافة 30 جنيها.
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