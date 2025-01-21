شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعلن عن تنفيذ عملية عسكرية فى جنين.. وشهداء فى قصف إسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقوات الشاباك، تنفيذ عملية في مدينة جنين الفلسطينية، بزعم "مكافحة الإرهاب".

وقال جيش الاحتلال في بيان اليوم الثلاثاء، إن "العمليات ستستمر طالما كان ذلك ضروريا، والأهداف هي الحفاظ على حرية العمل، وتدمير وتحييد البنية التحتية الإرهابية والقنابل الموقوتة".

وأطلق جيش الاحتلال اسم "الجدار الحديدي" على العملية العسكرية ضد جنين.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ظهر اليوم الثلاثاء، استشهاد مواطن في قصف الاحتلال على جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت مدينة جنين من حاجز الجلمة العسكري، بعد تسلل قوة إسرائيلية خاصة لحي الجابريات، واكتشافها.

ويتزامن الاقتحام مع قصف طائرات مسيرة اسرائيلية مركبة فارغة بالقرب من مدرسة الزهراء في محيط مخيم جنين، دون أن يبلغ عن اصابات، فيما تطلق طائرات الاباتشي النار في سماء مخيم جنين.