شكرا لقرائتكم خبر عن تجنبوا القيادة فى هذا التوقيت.. 7 نصائح عاجلة من الأرصاد للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

وجهت هيئة الأرصاد الجوية، عدد من النصائح الهامة للمواطنين، وذلك بسبب الشبورة التى تؤثر على البلاد خلال هذه الأيام وتصل لحد الضباب على الطرق .

وناشدت هيئة الأرصاد المواطنين بما يلى :

1- القيادة بهدوء تام

2 - لا تقود السيارة في حال انعدام الرؤية.

3- إضاءة كشافات الشبورة المائية.

4 - زيادة مسافات الأمان بين سيارتك والآخرين.

5- استعمال مساحات الزجاج باستمرار.

6- فتح زجاج السيارة قليلاً لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة.

7- استخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر الغير بوجودك.



ويسود اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025، طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحرى، دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وأشارت إلى أنه من المتوقع تكون شبورة مائية كثيفة قد تصل إلى حد الضباب على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وفرص أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

ومتوقع اليوم فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ليلا على القاهرة الكبرى ومدن القناة ، وأمطار متوسطة ورعدية أحيانا مساء على الوجه البحرى ، وأمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من مطرزك والصحراء الغربية تمتد مساء إلى محافظة الإسكندرية، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ليلا على شمال الصعيد .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 25 درجة، والصغرى 12، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة.



