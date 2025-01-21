شكرا لقرائتكم خبر عن خناقة مدرسة التجمع.. لقطات جديدة تكشف تفاصيل المشاجرة من البداية "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

تداولت منصات التواصل الاجتماعى فيديو جديد مسرب، يكشف تفاصيل مشاجرة طالبات مدرسة التجمع، المتهم فيها 3 فتيات بـ التعدي على الطالبة كارما.

ويكشف الفيديو، تفاصيل المشاجرة التي وقعت بالتاريخ والساعة في ساحة المدرسة، وتدخل المشرفين والممرضة الخاصة بالمدرسة، وتجمهر الطلاب حول المشاجرة، كذلك الطلاب الذين قاموا بتصوير المشاجرة دون تدخل.

وزارة التربية والتعليم، أكدت بدورها في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإرسال لجنة للتحقيق في واقعة التعدي على طالبة بمدرسة كابيتال الدولية بالقاهرة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المسئولين عنها، وبعد الاطلاع على تقرير اللجنة المشكلة، وجه الوزير محمد عبد اللطيف بالإجراءات التالية:

أولا: وضع مدرسة كابيتال الدولية تحت الإشراف المالي والإداري.

ثانيا: فصل الطالبات اللاتى اعتدين على طالبة التجمع فصلًا نهائيًا وحرمانهن من التقديم في أي مدرسة إلا مع بداية العام الدراسي المقبل.

ثالثا: فصل الطلاب المشاركين مشاركة سلبية في واقعة التعدي فصلًا مؤقتًا لمدة أسبوعين، وذلك لتشهيرهم بتصوير زملائهم ونشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي دون إذن منهم.

رابعًا: إحالة جميع المخالفات الخاصة بالإهمال في الإشراف والمتابعة للإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة، لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتعود أحداث الواقعة لنهاية الأسبوع الماضى تحديدا يوم 16 يناير الجارى حيث تعدت طالبة على زميلتها فى مدرسة دولية.

ردت الطالبة كرمه المعتدي عليها من زملائها بمدرستها فى منطقة التجمع، على واقعة الاعتداء عليها، وتفاصيل ما حدث في المشاجرة وهي تبكي بسبب التعدي عليها من زملائها.

وقالت كارما، عند سؤالها عن أصدقاءها المعتدين عليها، خلال فيديو متداول، مسمحاهم ياكرمه؟ لترد بـ لا، بسبب ما حدث منهم تجاهها. وكشف والد الطالبة كارما، تفاصيل واقعة التعدي على نجلته بالضرب على يد 3 فتيات داخل مدرسة كابيتال بالتجمع الخامس، بعد أن تم استدعائه رسميا من النيابة واتهامه المدرسة بالتقصير والإهمال في التعامل مع أزمة ابنته.

‎وقال أحمد والد كارما لـ ”الخليج 365”: كارما تعانى من حالة نفسية سيئة في الوقت الحالي، وما حدث هو امر غير طبيعي، والمشهد المتداول لا يعبر عن مشاجرة بين أطفال، والمدرسة لم تتعامل مع الموقف بشكل جيد، ولم يحدث من خلالهم أي نوع من أنواع الاهتمام، ولم تطلب المدرسة الإسعاف لها، ولم يجلس معها أحد حتى وصوله إلى المدرسة.

‎وتابع والد الطالبة، الفيديو المنتشر بشع وشرح كل ما حدث بشكل واضح، ويجب على المجتمع فهم ما حدث من خلال الفيديو لمحاولة زراعة الوعي في أبنائنا، المشاهدين للفيديو لم يتدخل منهم أحد لإنهاء المشاجرة وفقط تم الاكتفاء بالمشاهدة وهذا يعبر عن قلة الوعي تماما، وتم استدعاء أولياء أمور الطالبات لسماع أقوال أبناءهم فيما حدث، مضيفا أن كارما الآن تعانى من كسر مضاعف في الأنف، وحالتها النفسية صعبة للغاية، وأتمنى أن لا يبقى ما حدث في ذاكرتها.