شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام الأسرى الفلسطينيين: موعد تنفيذ الدفعة الثانية من صفقة التبادل السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين، الثلاثاء، أن موعد تنفيذ الدفعة الثانية من تبادل الأسرى يوم السبت الموافق 25 يناير الجارى، موضحة أن ذلك بموجب نص الاتفاق الذي شدد على انه: في الخليج 365 من إطلاق الدفعة الأولى يطلق سراح الدفعة الثانية.

وأعلنت حركة حماس، قبل قليل، على أنها تؤكد على أن الدفعة الثانية لتبادل المحتجزين والأسرى ستتم في موعدها المحدد السبت القادم.

وبعد 471 من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تمكنت مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، من توفيق قوات الاحتلال والفصائل الفلسطينية، على اتفاق يوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والرهائن بين الطرفين.

والأحد، تسلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، أول دفعة من الرهائن وهم ثلاثة نساء، وهن: رومي جونين (24 عامًا) من كفار فارديم، وإميلي ديماري (28 عامًا) من كفر غزة، ودورون شتاينبراخر (31 عامًا) من كفار غزة.

وقد قال الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن في منشور على موقع إكس، إنه "تم الإفراج عن 3 إسرائيليات وسيطلق سراح 4 أخريات خلال 7 أيام".

وأوضح، أنه من المقرر إطلاق سراح 3 رهائن إضافيين كل 7 أيام بما في ذلك أمريكيون على الأقل في المرحلة الأولى.