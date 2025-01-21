شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: لا إلغاء لعمل مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى، على استمرار العمل بمكتب التنسيق لقبول الطلاب بالجامعات الحكومية والمعاهد العليا المعتمدة من وزارة التعليم العالى، موضحا أنه لا إلغاء لعمل مكتب تنسيق القبول بالجامعات، وأن ترشيح الطلاب للجامعات الحكومية يتم من خلال مكتب التنسيق، مؤكدا أنه لا صحة لما تم نشره ببعض منصات التواصل الاجتماعى، بشأن إلغاء مكتب التنسيق.

وأوضح الدكتور عادل عبد الغفار فى تصريحات لـ" الخليج 365"، أن مكتب التنسيق مستمر فى أعماله لترشيح الطلاب، لافتا إلى أنه فيما يخص القبول بالجامعات الخاصة والأهلية يتم من خلال التقدم المباشر لتلك الجامعات، وأن تطبيق السنة التأسيسية لا يلغى مكتب التنسيق لأن هذا النظام يخص الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، إذ وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ، ونص التعديل على أن يضاف إلى القانون المشار إليه مادة رقمها (19 مكررًا)، تنص على أنه للجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، اعتبارًا من العام الدراسى 2024/2025، والذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التى يرغبون فى الالتحاق بها بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك متى اجتازوا مرحلة تأهيلية تسمى السنة التأسيسية طبقًا لتأهليهم العلمى للدراسة بتلك الكلية، وذلك كله وفقًا للضوابط والقواعد والشروط، والتى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى، والتى يضعها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأى مجلس الجامعات الخاصة أو مجلس الجامعات الأهلية – بحسب الأحوال -، وذلك كله دون الإخلال بالضوابط التالية: إلا تتجاوز نسبة التخفيض عن 5% من الحد الأدنى المؤهل للقبول بكل قطاع تخصصى بالجامعات الخاصة أو الأهلية بحسب الأحوال، ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالى تجاوز تلك النسبة، وأن يكون الالتحاق بالسنة التأسيسية وفقا للتأهيل العلمى للطالب، كما تضمنت الضوابط عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية للكلية، مع مراعاة تحقيق التوازن بين الطلاب المقبولين من خلال السنة التأسيسية وغيرهم من الطلاب المؤهلين للالتحاق بالكلية، وكذا الالتزام بضمان جودة التعليم فى الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية.

ولفت المستشار الإعلامى لوزارة التعليم العالى، إلى أنه فيما يخص قبول الطلاب بالسنة التأسيسية يكون للطلاب الحاصلين على مجموع الثانوية العامة أو المعادلة بحد أدنى أقل من التنسيق المعلن من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وهذا ليس له علاقة بمكتب التنسيق الجامعات الحكومية ومكتب التنسيق مستمر فى أعماله للقبول بالجامعات الحكومية.