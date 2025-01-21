شكرا لقرائتكم خبر عن من حقك تعرفي.. هل يستطيع الأب إلغاء الولاية التعليمية للأم؟ والان مع تفاصيل الخبر

تخضع الولاية التعليمية للمادة رقم 54 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدلة بالقانون 126 لسنة 2008، والتى تم تحصينها بعد الطعن بعدم دستوريتها أمام المحكمة الدستورية العليا، وتعرف على أنها إدارة الشئون التعليمية للمحضون وبذلك تختص الحاضنة قانونا بكل الأمور التعليمية للمحضون من (نقل الملفات- حضور مجلس الأمناء- وغيرها مما يتعلق باستخراج مستندات للطفل وتسليمها للجهات الرسمية) قبل بلوغه سن 15 سنة وذلك من خلال أمر على عريضة.

خلال السطور التالية نرصد أبرز النقاط المتعلقة بالولاية التعليمية والإجابة على السؤال الأبرز على لسان الأمهات الحاضنات بعد نشوب خلافات مع أزواجهن هل يستطيع الأب الغاء الولاية التعليمية؟

- تثبت الولاية التعليمية للولى الطبيعى وهو الأب عند عدم وجود خلافات زوجية، ولكنها تؤول إلى الحاضنة حال النزاع مع زوجها.

-يتم الحصول على الولاية التعليمية للطفل عند طريق إثبات الخلافات بوثيقة طلاق عند الطلاق، أو وجود قضايا أخرى من نفقات وخلافه ضد الزوج.

- منح الحاضن الولاية التعليمية خلال أيام من التقدم بالإجراءات القانونية للحصول عليها.

-لا يستطيع الأب الغاء الولاية التعليمية بعد صدروها طالما العلاقة الزوجية انتهت بالطلاق أو الخلع.

- هناك بعض حالات تسقط الولاية التعليمية للأم الحاضنة حال (تزوجت- توفيت ) وتنتقل الحضانة فى هذه الحالات من الأم إلى الجدة أو الخالة أو العمة ومعها الولاية التعليمية الخاصة بالصغار.

- لا تنتقل الولاية التعليمة لغير الحاضن إلا بصدور حكم قضائى واجب النفاذ.

-تضم الأوراق المطلوبة للحصول على الولاية التعليمية قسيمة الزواج أما فى حالة الطلاق يتم إحضار قسيمة الطلاق، وشهادة ميلاد الأطفال ويرفق صورة منها مع الطلب، وصورة بطاقة الأم، وبيان قيد بالمدرسة.