شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عودة عظة البابا تواضروس الأسبوعية والان مع تفاصيل الخبر

مع انتهاء فترة الأعياد والمناسبات الخاصة برأس السنة وعيد الميلاد وعيد الختان وعيد الغطاس، يبحث كثير من الأقباط عن معرفة موعد عودة عظة قداسة البابا تواضروس الثاني الأسبوعية.

ويستأنف البابا تواضروس، عظته الأسبوعية مع بداية الصوم الكبير، الذي يبدأ يوم الإثنين الموافق 24 فبراير، جاء ذلك في ختام عظة قداسته باجتماع الأربعاء الأسبوعي الذي عقده في كنيسة السيدة العذراء والقديس البابا كيرلس السادس بأغاخان التابعة لقطاع كنائس شبرا الشمالية.وكانت عظة قداسته ختاما لسلسة لطلبات القداس الجوريجورى، وطلبة العظة كانت "ونحن أيضا المدعوين بنعمتك إلى خدمتك ونحن غير المستحقين اقبلنا إليك"، والمقصود بها الجميع سواء كان الأساقفة أو الكهنة أو الشمامسة أو الخدام.