شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات ترامب فى خطاب التنصيب.. وهذا أخطر ما قاله (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغطية إخبارية لليوم السابع يقدمها الكاتب الصحفى أحمد التايب حول قرارات الرئيس الأمريكى وتصريحات فى خطاب التنصيب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

وتناولت التغطية أبرز التصريحات ومنها، الحديث عن وضع حد لكل الحروب، وأن القوات المسلحة ستركز على مهمتها الوحيدة، وهي إلحاق الهزيمة بأعداء أمريكا، وسيتم وقف الحروب وجلب روحا جديدة من الوحدة إلى عالم كان غاضبا وعنيفا وغير قابل للتنبؤ تماما.

وأشارت التغطية إلى أنه سيعطى توجيهات إلى حكام الولايات لمواجهة أزمة التضخم المتفاقمة وسيعلن حالة طوارئ خاصة بالوقود، وأن أمركا ستكون أمة مصنِّعة مرة أخرى وامتلاك أكبر قدر من النفط والغاز وسنُخفِّض الأسعار وسنصدر طاقتنا إلى العالم.

وتطرقت التغطية إلى أنه سيتم الانسحاب من اتفاق باريس للمُناخ.، وفرض تعريفة جمركية وضرائب على منتجات الدول الأجنبية، والعمل على استعادة قناة بنما، وإرسال آلاف من القوات إلى الحدود لوقف تدفق المجرمين والتعامل مع عناصر العصابات على أنهم إرهابيون وسيتم تغيير اسم خليج المكسيك ليصبح خليج أمريكا، ورفع العلم الأمريكي على كوكب المريخ، ولن يكون هناك جنسين فقط ذكور وإناث، وأنه أنقذه الله من أجل أن أجعل من أمريكا أمة عظيمة.