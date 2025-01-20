شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المعلمين: مقترح نظام البكالوريا ينهى القلق لدى طالب المرحلة الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

قال خلف الزناتى نقيب المعلمين إنه يثمن قرار الدولة بفتح حوار مجتمعى حول نظام شهادة البكالوريا المصرية، متابعا: نسجل الإشادة بقرارات وزير التربية والتعليم التي أحدثت فارقا منذ بداية العام الدراسى الحالى، وعودة الطلاب للمدارس، وجهود وزير التربية والتعليم أسفرت عن حلول سريعة لأصعب أزمتين عانينا منهما على مدى عقود، وهما كثافة الفصول وعجز المعلمين، ونجاح جهود وزارة التربية والتعليم يعتبر إنجازا يعكس التزام الدولة بتحقيق بيئة تعليمية ملائمة، تتيح للطلاب التفاعل بشكل أفضل مع المعلمين، ومقترح نظام شهادة البكالوريا ينهي حالة القلق والتوتر لدى طالب المرحلة الثانوية ويمنحه فرص متعددة لتحقيق حلمه.



جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعى لوزير التربية والتعليم مع أعضاء نقابة المعلمين حول مقترح شهادة البكالوريا المصرية.



ومن جانبه، قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إننا نثمن جهود نقابة المعلمين في دعم المعلمين والسعي لتحسين ظروف عملهم بما يساهم في خلق بيئة تعليمية فعالة ومحفزة، كما أن المعلمين مسئولون عن نجاح العملية التعليمية وتنفيذ استراتيجية تطوير التعليم، موضحا أن الاستراتيجية غير القابلة للتنفيذ لا مكان لها في وزارة التربية والتعليم، ومقترح نظام البكالوريا الجديد يرفع المعاناة عن كاهل الأسرة، ولا يمكن أن يكون هناك امتحان وحيد يحدد مصير أبنائنا الطلاب، والثانوية العامة تمثل ضغطا عصبيا على أفراد الأسرة كاملة.