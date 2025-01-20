شكرا لقرائتكم خبر عن روبرت ساليسيس يتولى وزارة الدفاع الأمريكية حتى تأكيد ترشيح بيت هيجسيث والان مع تفاصيل الخبر

قالت صحيفة "بوليتكو" الأمريكية إن روبرت ساليسيس، المسئول القديم في البنتاجون، سيتولى قيادة وزارة الدفاع الأمريكية، حتى تأكيد مجلس الشيوخ تعيين بيت هيجسيث، وفقًا لشخصين مطلعين على هذه الخطوة.

وسيتولى ساليسيس، وهو من قدامى المحاربين في مشاة البحرية ومسئول محترف لديه عقود من الخدمة في الحكومة الفيدرالية، مؤقتًا أعلى منصب في البنتاجون. وهو يشغل منصب نائب رئيس خدمة مقر واشنطن، الفرع الإداري للوكالة. وشغل عددًا من الأدوار في البنتاجون عبر أربع إدارات رئاسية.

وقالت الصحيفة إن ترقيته جاءت في الوقت الذي أدى فيه دونالد ترامب اليمين الدستورية يوم الاثنين وأخلى مسئولو إدارة بايدن مناصبهم. أفادت شبكة إن بي سي نيوز لأول مرة أن ساليسيس سيقود البنتاجون مؤقتًا.

ويأمل الجمهوريون في مجلس الشيوخ في دفع ترشيح هيجسيث كرئيس للبنتاجون من خلال لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ في وقت مبكر من ليلة الاثنين وإجراء تصويت كامل على الاختيار المثير للجدل في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

تم منح الأشخاص سرية الحديث لمناقشة الخطط غير المعلنة.

وأدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليمين الدستورية مساء اليوم، الاثنين، ليصبح الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة، وذلك بعد أن نجا من محاولتى عزل أو مساءلة فى الكونجرس ولوائح اتهامات جنائية مطولة ومحاولتى اغتيال ليفوز بفترة جديدة فى البيت الأبيض.

وأدى الطقس الجليدى إلى تعديل سير يوم التنصيب، حيث تم نقل أداء القسم إلى القاعة المستديرة داخل مبنى الكابيتول، وهى المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الأمر منذ تنصيب رونالد ريجان الثانى قبل 40 عاما، وتم استبدال عرض التنصيب بفعالية فى ساحة بمنتصف المدينة.