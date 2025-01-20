شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب عن زوجته ميلانيا: تعانى من ألم فى قدمها ولا تسطيع الوقوف كثيرا والان مع تفاصيل الخبر

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن زوجته ميلانيا تعاني من ألم في قدمها ولا تستطيع الوقوف كثيرا، وذلك في كلمته بعد حفل تنصيبه اليوم الإثنين، موجهة إلى أنصاره.

وأضاف: "معي السيدة الأمريكية الأولي وهي سيدة عظيمة، لا يجدر بي أن أقول ذلك لكن هي لديها ألم في قدميها وتتألم منهما، وقالت لي أحبك كثيرا علينا أن نمشي ولكن لدي ألم في قدمي".

وتابع: "مشينا معا مع الرئيس السابق وهذا هو التقليد المعتمد، وكانت قبعتها سوف تطير بسبب الرياح القوية".

ويبدو أن جدل الزوج الرئاسي بدأ مبكرا مع بدء الولاية الثانية، إذ ظهر ترامب وهو يحاول أن يقبل ميلانيا أثناء حفل التنصيب فى مبنى الكابيتول، لكنه لم يتمكن من الوصول إلى وجهها إما بسبب القبعة التي حالت دون وصوله أو بسبب رغبتها فى تجنبه.



ترامب وزوجته ميلانيا