شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة ترامب تغلق تطبيقًا يسمح للمهاجرين بدخول أمريكا بشكل قانونى والان مع تفاصيل الخبر

أنهت إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب استخدام تطبيق حدودي يسمى CBP One والذي يسمح للمهاجرين بدخول الولايات المتحدة بشكل قانوني.

وتغلق هذه الخطوة مسارًا رئيسيًا للأشخاص الذين يتطلعون إلى القدوم إلى البلاد.

واستشهد مسئولو الأمن الداخلي بالتطبيق للمساعدة في تقليل عبور المهاجرين من خلال توفير طريقة منظمة للتقدم إلى الولايات المتحدة. ومع اختفاء ذلك الآن، وفرض قيود اللجوء، تم إغلاق الحدود فعليًا أمام طالبي اللجوء - وهي خطوة غير عادية.

وتم إلغاء المواعيد الحالية، وفقًا لـ CBP.

وأدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليمين الدستورية مساء اليوم، الاثنين، ليصبح الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة، وذلك بعد أن نجا من محاولتى عزل أو مساءلة فى الكونجرس ولوائح اتهامات جنائية مطولة ومحاولتى اغتيال ليفوز بفترة جديدة فى البيت الأبيض.

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