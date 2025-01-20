شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: تخصيص 3 ملايين دولار لمكافحة تفشى فيروس ماربورج فى تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور تيدروس أهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية ، خلال الكلمة الافتتاح التي ألقاها في المؤتمر الصحفي حول تفشي مرض فيروس ماربورج فى تنزانيا، الرئيسة سامية صولوح حسن، و أعضاء وسائل الإعلام، زملائي وأصدقائي الأعزاء، أود أولاً أن أشكر معاليها على حسن ضيافتها ودعوتها لي لزيارة تنزانيا، وعلى قيادتها والتزامها بتعزيز وحماية صحة مواطنيها.

وأضاف، لقد عقدنا للتو اجتماعًا بناءً غطى مجموعة واسعة من المجالات المتعلقة بعمل حكومتها لتعزيز نظامها الصحي وتوفير الخدمات اللازمة للنهوض بالصحة لجميع التنزانيين، وهذا متابعة لاجتماعنا خلال قمة مجموعة العشرين في البرازيل في نوفمبر 2024.

وأشادت بالرئيس على الاستثمارات التي بذلت في مجال الاستعداد للطوارئ في السنوات الأخيرة، كما أشادت بنجاح تنزانيا في إطلاق تقرير مراجعة الصحة الشاملة والاستعداد، والذي يسلط الضوء على تفاني البلاد في تعزيز مرونة النظام الصحي.

وبالإضافة إلى ذلك، هنأت الرئيسة على التزامها بالتغطية الصحية الشاملة من خلال سن قانون التأمين الصحي الشامل لعام 2023، كما ناقشنا جهود الحكومة لتعزيز قوتها العاملة في مجال الصحة من خلال إطلاق برنامج العاملين الصحيين المجتمعيين في عام 2023، وهي مبادرة تساعد في إدخال المزيد من العاملين الصحيين الخريجين إلى قطاع الصحة.

وتفتخر منظمة الصحة العالمية بدعم تنزانيا لإنشاء قدرات جديدة لتقديم الخدمات الصحية، بما في ذلك تدريب العاملين الصحيين.

وقال، إن كل هذا وأكثر يثبت التزام حكومتكم بدعم صحة جميع التنزانيين، وخاصة النساء والأطفال، وهو ما يتجلى من خلال انخفاض معدلات وفيات الأمهات والأطفال. وأود أن أشيد بكم مرة أخرى.

وأطلعتني أيضًا على تأكيد تفشي مرض فيروس ماربورج اليوم في منطقة كاجيرا الشمالية الغربية، وتعهدت بمواصلة دعم منظمة الصحة العالمية للسيطرة على تفشي المرض.

ومنذ الإبلاغ عن أولى الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس ماربورج في وقت سابق، عززت تنزانيا استجابتها من خلال تعزيز اكتشاف الحالات، وإنشاء مراكز علاج ومختبر متنقل لاختبار العينات، ونشر فرق الاستجابة الوطنية، كما تعلمون، اكتسبت تنزانيا خبرة قوية في السيطرة على مرض ماربورج، حيث يعد هذا ثاني تفشي للمرض في كاجيرا، كان التفشي الأول قبل عامين تقريبًا، في مارس 2023، حيث تم الإبلاغ عن 9 حالات و6 وفيات.

لقد أدت الاستثمارات التي قامت بها الحكومة استجابة للتفشي الأخير إلى بناء القدرات التي آمل أن تمكن تنزانيا من السيطرة على هذا التفشي الأخير في أقرب وقت ممكن.

وأضاف تيدروس ، إنه لدعم استجابة تنزانيا لفيروس ماربورج، قررت تخصيص 3 ملايين دولار أميركي من صندوق الطوارئ التابع لمنظمة الصحة العالمية، وهذا بالإضافة إلى 50 ألف دولار أميركي ساهمنا بها في وقت سابق لدعم التحقيق الأولي.

وفي هذه المرحلة، أود أن أشكر شركاءنا، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، والوكالات الحكومية الأمريكية، والمملكة المتحدة، والعديد من الشركاء الصحيين الوطنيين والدوليين الآخرين، على تعاونهم القوي للسيطرة على هذا التفشي الحالي، تحت قيادة الحكومة.

ولسوء الحظ، لا توجد حتى الآن أي علاجات أو لقاحات معتمدة ضد فيروس ماربورج، على الرغم من أن العديد منها قيد التطوير.

ولكن من الممكن وقف تفشي الأوبئة بسرعة من خلال اتخاذ تدابير الصحة العامة التي أثبتت جدواها لمنع العدوى وإنقاذ الأرواح، كما فعلت تنزانيا في عام 2023.

ونظراً لانخفاض المخاطر العالمية والقدرات القوية للحكومة التنزانية، تنصح منظمة الصحة العالمية بعدم فرض قيود على التجارة والسفر إلى البلاد، وكما قالت رئيسة تنزانيا، فإن تنزانيا مفتوحة للأعمال التجارية.

والآن هو الوقت المناسب للتعاون والالتزام بحماية صحة جميع الناس في تنزانيا والمنطقة من المخاطر التي يفرضها هذا المرض، وتلتزم منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع شركائها وتحت قيادة الحكومة، بدعم الحكومة للسيطرة على تفشي المرض في أقرب وقت ممكن، وبناء مستقبل أكثر صحة وأمانًا وعدالة لجميع سكان تنزانيا.