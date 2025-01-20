شكرا لقرائتكم خبر عن بعد دقائق من التنصيب.. 3 دعاوى قضائية لإغلاق إدارة ايلون ماسك (تفاصيل) والان مع تفاصيل الخبر

بعد دقائق من أداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليمين الدستورية رئيسا رقم 47 للولايات المتحدة، تم رفع ثلاث دعاوى قضائية على الأقل في المحكمة الفيدرالية في واشنطن، سعياً لإغلاق إدارة إيلون ماسك المعروفة باسم إدارة كفاءة الحكومة" (Doge)

وتتحدى الدعوى القضائية المكونة من 30 صفحة، والتي حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست، شرعية اللجنة الاستشارية الحكومية التي يزعم ترامب أنه أنشأها، من خلال زعم أنها تنتهك قواعد الشفافية الفيدرالية بشأن الإفصاح والتوظيف والممارسات الأخرى.

وتقول شركة المحاماة للمصلحة العامة " مستشارو الأمن القومي" في الدعوى أن لجنة الكفاءة التابعة لماسك تلبي المعايير اللازمة لاعتبارها "لجنة استشارية فيدرالية"، وهي فئة من الكيانات القانونية المنظمة لضمان حصول الحكومة على مشورة شفافة ومتوازنة، لكنها تفشل في الحصول على تمثيل "متوازن إلى حد ما"، والاحتفاظ بسجلات اجتماعاتها وأن تكون مفتوحة للتدقيق العام، كما يقتضي القانون.

وقالت الصحيفة "تنص الدعوى القضائية على أن "جميع اجتماعات دوج، بما في ذلك تلك التي تُعقد من خلال وسيلة إلكترونية، يجب أن تكون مفتوحة للجمهور".

ومن المتوقع أيضًا التحديات القانونية المتوقعة لشرعية دوج، بما في ذلك من قبل ماسك، الذي يزعم أن خصومه في الحكومة استخدموا تكتيكات "الحرب القانونية" لإحباطه وشركاته.

لا تزال الطبيعة الدقيقة لمشروع الكفاءة الخاص بماسك غير معروفة، حيث يقول المطلعون إن السرية أمر بالغ الأهمية لتجنب الجهود القانونية لعرقلته. وقال ترامب إن الجهد سيؤدي إلى "تغيير جذري"، رغم أنه بصفتها لجنة استشارية ليس لديها سلطة التأثير على تخفيضات الحكومة في حد ذاتها.



