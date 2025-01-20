شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة تصل لحد الضباب.. تعرف على حالة الطقس غدا الثلاثاء 21 يناير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يتابع العديد من المواطنين طول الوقت حالة الطقس ودرجات الحرارة لمتابعة الإجراءات التى يتخذوها فى حياتهم اليومية أثناء الخروجات وتخفيف أو تكثيف الملابس الشتوية، فقد حذرت هيئة الأرصاد الجوية ، من حالة الطقس غدا الثلاثاء 21 يناير 2025، حيث تنتشر شبورة مائية كثيفة صباحاً قد تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطات المائية، مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وحذرت هيئة الأرصاد من الطقس غدا الثلاثاء 21 يناير 2025 ، حيث من المتوقع سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من محافظة مطروح والصحراء الغربية تمتد مساءً الى الأسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الغربية - المنوفية - الدقهلية ) على فترات متقطعة.

وتمتد الأمطار لتكون خفيفة قد تكون متوسطة ليلاً على مناطق من الشرقية - القليوبية - القاهرة - الجيزة - الفيوم - بنى سويف - المنيا - الإسماعيلية - السويس) على فترات متقطعة.

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، غدًا الثلاثاء 21 يناير 2025، طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحرى، دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وأشارت إلى أنه من المتوقع تكون شبورة مائية كثيفة قد تصل إلى حد الضباب على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وفرص أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

ومتوقع غدا فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ليلا على القاهرة الكبرى ومدن القناة ، وأمطار متوسطة ورعدية أحيانا مساء على الوجه البحرى ، وأمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من مطرزك والصحراء الغربية تمتد مساء إلى محافظة الإسكندرية، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ليلا على شمال الصعيد .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 25 درجة، والصغرى 12، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة.