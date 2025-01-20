شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: ترامب سيسحب أمريكا من اتفاق باريس للمناخ مجددا والان مع تفاصيل الخبر

قال البيت الأبيض يوم الاثنين إن الرئيس الأمريكى الجديد دونالد ترامب سيسحب الولايات المتحدة مرة أخرى من اتفاق باريس للمناخ، مما يزيل أكبر مصدر للانبعاثات في العالم من الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ للمرة الثانية.

وقالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن القرار سيضع الولايات المتحدة إلى جانب إيران وليبيا واليمن باعتبارها الدول الوحيدة في العالم خارج اتفاق 2015، الذي وافقت الحكومات فيه على الحد من الانحباس الحراري العالمي إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ.

ويعكس الإعلان، في وثيقة من البيت الأبيض، تشكك ترامب في الانحباس الحراري العالمي، ويتناسب مع أجندته الأوسع نطاقًا "لحفر مثقاب صغير" لضمان أمن الطاقة في الولايات المتحدة.

وكان انسحب ترامب من الاتفاق خلال فترة ولايته الأولى في منصبه.



وأدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليمين الدستورية مساء اليوم، الاثنين، ليصبح الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة، وذلك بعد أن نجا من محاولتى عزل أو مساءلة فى الكونجرس ولوائح اتهامات جنائية مطولة ومحاولتى اغتيال ليفوز بفترة جديدة فى البيت الأبيض، فى ظل سيطرة للجمهوريين على مقاليد السلطة فى واشنطن، فيما يمهد لإعادة تشكيل المؤسسات الامريكية، بحسب ما قالت وكالة أسوشيتدبرس.

وأدى الطقس الجليدى إلى تعديل سير يوم التنصيب، حيث تم نقل أداء القسم إلى القاعة المستديرة داخل مبنى الكابيتول، وهى المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الأمر منذ تنصيب رونالد ريجان الثانى قبل 40 عاما، وتم استبدال عرض التنصيب بفعالية فى ساحة بمنتصف المدينة.