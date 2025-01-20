شكرا لقرائتكم خبر عن تنصيب ترامب ونجوم الملاكمة.. غاب تايسون عن الأنظار وحضر جيك بول.. ما القصة؟ والان مع تفاصيل الخبر

سيطر الولع بالملاكمة ومواجهات المصارعة الحرة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طيلة حياته قبل وبعد دخوله عالم السياسة، ما جعل من حفل تنصيب الرئيس الـ47 للولايات المتحدة ملتقى حضره عدد من نجوم الملاكمة والمصارعة الحرة، ومن بينهم جيك بول بطل النزال الشهير الذي أعاد مايك تايسون لحلبة الملاكمة بعد غياب سنوات، فيما تغيب عن التقاط الصور الجماعية فى الحفل الطرف المهزوم.



جيك بول فى حفل تنصيب ترامب

وللمفارقة، فإن جيك بول الذي هزم مايك تايسون في اللقاء الذي عقد منتصف نوفمبر الماضي، لم يكن الأفضل من وجهة نظر ترامب بعكس مايك تايسون الذي استشهد به في مناسبات عدة كان آخرها أحد مؤتمرات ترامب في حملته الانتخابية 2024 التي انتهت بفوز ساحق أحرزه الرئيس الحالي علي منافسته كامالا هاريس.

هزيمة كامالا هاريس بـ"نظرية تايسون"وفى أحد المؤتمرات، قال ترامب "الجميع لديهم خطة حتي يتلقوا ضربة في الوجه"، وهي من أقوال مايك تايسون المأثورة، وذلك عند سؤاله عن استعداداته لخوض المناظرة الرئاسية أمام كامالا هاريس، فى إشارة إلى استعداده الجيد لنسف ما تمتلكه منافسته عن الحزب الديمقراطى كامالا هاريس من خطط.

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ترامب وتايسون بعد التتويج فى السابق

وجاء اقتباس ترامب، قبل مناظرة كامالا هاريس ودونالد ترامب خلال المعركة الانتخابية، وهو ما عكس ولع ترامب بالملاكمة من ناحيه وعلاقة قديمة جمعته مع مايك تايسون بدأت في ثمانينيات القرن الماضى، عندما استعان تايسون برجل الأعمال ترامب الرائد فى مجال العقارات ليكون مستشارا خاصا له. ووفقا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز عام 1988، نقلت فيه عن دونالد قوله: "طلب منى تايسون أن أكون مستشارا، وقد وافقت أن أعمل بشكل مشترك فيما يتعلق بالقرارات المستقبلية المتعلقة بمسيرة تايسون، ويشمل هذا الدعاوى القضائية المتبادلة بين تايسون ومدير أعماله فى هذا الوقت بيل كايتون، دون أن يكون قاصرا عليها".

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جاء هذا بعد انتصار ملحمى حققه تايسون بالضربة القاضية خلال 91 ثانية فقط على الملاكم الذى لا يهزم مايكل سبنكس، وهى المباراة التى نظمها ترامب للترويج لفندق وكازينو خاص به فى أتلانتك سيتى بولاية نيوجيرسى. وفى إطار ترويجه للمباراة فى هذا الوقت، قال ترامب إنها أعظم بوابة حية فى تاريخ الرياضات الاحترافية".

وأشارت التقارير إلى أن ترامب دفع فى هذا الوقت 11 مليون دولار أمريكى لتنظيم المبارة، لكنه جنى 15 مليون أخرى من عائدات المراهنات فى كازينو ترامب بلازا فى هذا الوقت.

وعندما تمت إدانة تايسون بالتعدى على فتاة فى عام 1992، خرج ترامب مدافعا عنه وقال إنه لم يكن يستحق حكما بالسجن، محملا الضحية قدرا من المسئولية. وحكم على تايسون حينئذ بالسجن 6 سنوات.



ترامب ومايك تايسون

ورغم أن تايسون أيد ترامب عند ترشح للرئاسة لأول مرة فى عام 2016، إلا أن العلاقة بينهما لم تكن خالية من التوترات دائما. ووفقا لما ورد فى كتاب تيموثى أوبرين، الصحفى ينيويورك تايمز تحت عنوان (ترامب ناشين) والصادر عام 2005، فإن تايسون سأل ترامب ذات مرة عما إذا كان على علاقة بزوجته فى هذا الوقت الممثلة روبين جيفنز، وأن ترامب كان يخشى أن يمزقه بطل العالم فى الملاكمة إربا. ولم يكشف الكتاب رد ترامب على سؤال تايسون، لكن تقارير أخرى ذكرت أن ترامب أصر على أنه لم يفكر أبدا فى الأمر.

تايسون الذى فاز بـ44 نزال بالضربة القاضية وخسر طوال مسيرته فى 6 مواجهات فقط، ليس بعيدًا عن عالم السياسة، فقبل انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016، خرج بتصريحات دعم خلالها ترامب، وشن هجومًا حادًا على هيلارى كلينتون ورموز الحزب الديمقراطى معربًا عن رفضه لسياسات بيرنى ساندرز، وكلينتون وغيرهم. وقال : "دعونا نجرب شيئًا جديدًا، دعونا ندير أمريكا مثل إدارة الأعمال التجارية.. أنا أحب ترامب، وأتمنى فوزه".



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