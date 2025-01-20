شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة موسيقى الريف تغني "أمريكا الجميلة" بحفل تنصيب ترامب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

أدت نجمة موسيقى الريف الأمريكية كاري أندروود أغنية "أمريكا الجميلة" بعد خطاب تنصيب الرئيس دونالد ترامب.

وقالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن كاري أندروود تصدرت عناوين الأخبار هذا الأسبوع بموافقتها على أداء أغنية "أمريكا الجميلة" في حفل التنصيب إذ أنها نجمة ذات عيار ثقيل، وعكس حضورها رغبة الفنانين فى التقرب من الرئيس الجديد، الذى عاد للبيت الأبيض بعد 8 سنوات من فترة رئاسته الأولى.

وفى حفل تنصيب جو بايدن، غنت كاتي بيري، وليدي جاجا، وجنيفر لوبيز، وجون ليجند، من بين آخرين.

وأثار إعلان أندروود الدهشة. حتى الآن، كانت بعيدة إلى حد كبير عن السياسة الحزبية. ودافعت المغنية عن قرارها بالغناء قبل أن يؤدي ترامب اليمين الدستورية مباشرة باعتباره أنه ليس تأييدا للرئيس وإنما دعوة إلى الوحدة في عصر سياسي حزبي شرس.

وأدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليمين الدستورية مساء اليوم، الاثنين، ليصبح الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة، وذلك بعد أن نجا من محاولتى عزل أو مساءلة فى الكونجرس ولوائح اتهامات جنائية مطولة ومحاولتى اغتيال ليفوز بفترة جديدة فى البيت الأبيض، فى ظل سيطرة للجمهوريين على مقاليد السلطة فى واشنطن، فيما يمهد لإعادة تشكيل المؤسسات الامريكية، بحسب ما قالت وكالة أسوشيتدبرس.

وأدى الطقس الجليدى إلى تعديل سير يوم التنصيب، حيث تم نقل أداء القسم إلى القاعة المستديرة داخل مبنى الكابيتول، وهى المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الأمر منذ تنصيب رونالد ريجان الثانى قبل 40 عاما، وتم استبدال عرض التنصيب بفعالية فى ساحة بمنتصف المدينة.