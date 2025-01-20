شكرا لقرائتكم خبر عن إيلون ماسك يرد على دونالد ترامب بعد التعهد برفع العلم الأمريكى فوق المريخ والان مع تفاصيل الخبر

بعد أن تعهد أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برفع علم الولايات المتحدة الأمريكية، على كوكب المريخ، توجهت الكاميرا نحو إيلون ماسك، الجالس بجانب بارون ترامب، وظهر حينها يصفق ويبتسم ويرفع إبهامه في إشارة إلى تأييده كلام ترامب.

ويدعم ترامب خيار توجيه جهود وكالة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا" نحو الوصول إلى المريخ بدل القمر.

وقال ترامب في كلمته خلال حفل تنصيبه اليوم الإثنين، لا أمة مثل أمتنا ولا طموح مثل طموحنا، وسنرسل مهمات لاستكشاف المريخ والفضاء، وسنرسل روادًا إلى هناك.

وأدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القسم رئيسا رقم 47 للولايات المتحدة الأمريكية فى حفل تنصيب داخل مبنى الكابيتول فى العاصمة واشنطن. ووضع يديه على نسختين من الإنجيل، إحداهما منحتها له والدته فى عام 1955.